Ley Ómnibus: nombres, números y desafíos de Javier Milei

De todos modos, esa oposición amigable o colaborativa advierte al presidente Javier Milei, y alertó al Gobierno de "no hacer lo que hacía el kirchnerismo", respecto a la mala costumbre aplicar "absurdos facilismos" de "culpar al Congreso por algún rebote que están teniendo respecto a sus políticas".

"Lo que se requiere es mucho diálogo y consensos y no caer en facilismos que pueden redituar a las autoridades de turno en un corto plazo, pero que después no se va a lograr que este país definitivamente salga adelante", agregaron desde la oposición a U24.

Por su parte, desde Unión por la Patria ratificaron a este medio que van a votar "todo en contra" porque entienden que es una ley "que va en contra de las y los trabajadores", y consideraron que el Gobierno es "poco inteligente" a la hora de negociar la aprobación de su programa político.

"Me parece que denostando a la política no se resuelve nada; más bien se requiere de mucha política para sacar a este país adelante", dijeron desde el peronismo a U24.

El trabajo de la Ley Ómnibus en comisiones, nombres y números

Es importante recordar que antes de iniciar el debate de la Ley Ómnibus el Gobierno ya arrancó con "el pie izquierdo", situación que empantanó el camino incluso antes de recorrerlo. Por ejemplo, el oficialismo decidió que el tema lo traten solo tres comisiones cuando la oposición pedía que sean mínimo 20; también hubo fastidio con la designación de José Luis Espert como presidente de Presupuesto y Hacienda, legislador nacional de Avanza Libertad que se amigó con Milei pero denuncian tiene "poco espíritu" conciliador.

Así las cosas, las comisiones que ya tratan en el tema en el Congreso son: la de Legislación General, la de Presupuesto y Hacienda y la de Asuntos Constitucionales.

- La Comisión de Legislación General está compuesta por 31 miembros. Su presidente es el diputado Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, y en detalle la integran: 5 diputados de LLA, 5 del PRO, 4 de la UCR, 3 de Hacemos Coalición Federal y 12 de Unión por la Patria. También tiene 2 diputados de bloques provinciales.

- La comisión de Presupuesto y Hacienda tiene 49 integrantes y la preside José Luis Espert, de Avanza Libertad. En números la conforman: 7 legisladores de LLA, 7 del PRO, 7 de la UCR, 3 de Hacemos Coalición Federal, 1 de la Izquierda, 2 de Innovación Federal y 20 de Unión por la Patria.

- La Comisión de Asuntos Constitucionales la preside Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza y tiene en total 35 miembros: LLA tiene 6, el PRO 5, Hacemos Coalición Federal tiene 3, Unión por la Patria 15 y 2 diputadas de espacios provinciales.

Con un Congreso tan fragmentado en términos de espacios políticos, la realidad es que el oficialismo debe, sí o sí, negociar con sus aliados; e incluso, aunque el PRO es del sector más amigable con el Presidente, desde allí también le han pedido a LLA realizar cambios concretos para poder acompañar el proyecto, uno de ellos, por ejemplo, rever el tema de la privatización de YPF y hacer una minuciosa revisión sobre todas las facultades que se le quiere otorgar el Presidente, las que para buena la oposición resultas excesivas.

Por su parte, respecto a Unión por la Patria y los legisladores del FIT, el Presidente no tiene nada que negociar porque esa es parte de la "oposición cerrada", grupo al que se le suman algunos radicales que no le perdonan a Milei el ninguneo y los adjetivos calificativos que tuvo el libertario para con la UCR en tiempos de campaña.

En ese sentido, desde la oposición le advierten a Javier Milei que a pesar de que el debate arrancó esta semana y de que hay varios sectores de la oposición dispuestos a "colaborar", el oficialismo no ha logrado ningún avance y "todo está igual que el día uno en términos de negociaciones". Incluso, algunos bloques están a la espera del llamado de LLA con el fin de reunirse de manera formal y poner sobre la mesa los puntos de coincidencia y los que no, para llegar así a consensos "lógicos" y aprobar "algunos puntos" de ese extenso texto de más de 600 artículos, propuesta que algunos legisladores de Unión por la Patria admitieron públicamente no tuvieron el tiempo para leerla completa.

Con este panorama, en el mejor de los casos y si La Libertad Avanza empieza a ceder, el proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se tratará en el recinto -siendo optimistas- el 25 de enero; razón por la cual, el periodo de sesiones extraordinarias se extenderá. Y aunque Javier Milei aseguró esta semana en una entrevista periodística que “Están los números”, la oposición en el Congreso le aconseja al Presidente que no dé certezas antes de tiempo, ya que si bien hay voluntad, no van a entregar un cheque en blanco a su administración.