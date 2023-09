Luego se generó un tenso cruce que quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

#CHACO

"Yo soy libre de andar por mi patria como quiera".



"Yo soy libre de andar por mi patria como quiera".



Patricia Bullrich enfrenta a patota que no quería dejarla ingresar al barrio Emereciano.

“Usted no es dueña de un barrio”, insistió la referente del PRO que está en la provincia para celebrar la victoria de Zdero, quien le ganó en primera vuelta y evitó la reelección del gobernador Jorge Capitanich.

“Nosotros hicimos este barrio”, dice una de las mujeres.

“Yo respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero ¿sabés qué? Este barrio es de todos los argentinos. Yo me a sacar foto acá porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano Sena”, aseguró Bullrich.

“Usted también es una asesina y está libre. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Usted no tiene nada que hacer acá: raje”, le contestaron entre varias mujeres.

“Maldonado, Maldonado, Maldonado... Ustedes quieren ser dueños de la Argentina”, dijo Bullrich.

“No, de nuestro barrio somos dueños. No venga a provocar a la gente trabajadora acá”, respondieron las mujeres.

“No vengo a provocar, vengo a sacarme una foto”, replicó Bullrich que, para ese momento comenzó a alejarse del lugar por la misma dirección en que llegó.

“Por favor, señora. Vaya a sacarse fotos con los que la votaron, nosotros no la votamos”, replicaron desde el barrio 'Emerenciano'.

Bullrich relató a los medios el episodio. “Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”, dijo.

Luego de la viralización del cruce con las vecinas, Bullrich publicó un spot de campaña que la muestra visitando el barrio 'Emerenciano'. En el envío denuncia que allí "desapareció Cecilia" y "se armó un estado paralelo" que compara con las actividades de la también detenida dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy.

El video incluye una edición con imágenes de Jorge Capitanich, que lo muestra también con Sergio Massa, candidato presidencial del peronismo. Según Bullrich, con la victoria de Zdero los chaqueños "se han liberado de la extorsión, de la mafia de Emerenciano Sena".

CON NOSOTROS SE TERMINAN LAS ORGANIZACIONES PARAESTATALES MAFIOSAS

En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala.

En la Argentina…

En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala.

En la Argentina… pic.twitter.com/9yrUonCc3s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2023

