Después de anunciar que junto con su otra hija se van a ir de la provincia, Romero detalló el motivo de sus ausencias en las elecciones: "Veo toda una movida para romper mi imagen, las cosas se demuestran con papeles, yo hice pública mis infracciones por no votar, figuraba como que voté cuando no fue así".

"La gente siempre pone el tema de que primero me pago uno y después otro, yo le digo a la gente que lo único que me interesa es la perpetua para que paguen por lo que hicieron", manifestó.

"No tienen idea todos los aprietes que han vivido la gente de acá. Si el abogado defensor sabe dónde está Cecilia que lo diga, que llame a la policía, que no salgan a decir cualquier cosa por más que tengan que hacer su trabajo", dijo.

"Yo era muy feliz con mi familia, ahora me tengo que estar aguantando todo esto, es una guerra psicológica donde te acusan de ensobrada con uno u otro candidato político, yo nunca me metí en política, son capaces de todo, ambos bandos no tienen ningún límite", subrayó.

