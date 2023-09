Pacientes de prepagas y obras sociales se quedarán sin laboratorios

Debemos alertar al Estado argentino, a los prestadores y, fundamentalmente, a nuestros pacientes; sobre la grave situación en que se encuentran la mayor parte de los laboratorios bioquímicos en la actualidad: con grandes riesgos de continuar con su trabajo dado que en breve no podrán hacer frente a sus obligaciones, como lo son los aumentos de salarios, bonos, aguinaldos, etc, Si de parte del Gobierno no colaboran en acordar un aumento en las Unidades Bioquímicas, que se condiga con los sufridos en forma desmedida por los insumos y reactivos que utilizamos para llevar adelante nuestros trabajos, la situación no tiene retorno Debemos alertar al Estado argentino, a los prestadores y, fundamentalmente, a nuestros pacientes; sobre la grave situación en que se encuentran la mayor parte de los laboratorios bioquímicos en la actualidad: con grandes riesgos de continuar con su trabajo dado que en breve no podrán hacer frente a sus obligaciones, como lo son los aumentos de salarios, bonos, aguinaldos, etc, Si de parte del Gobierno no colaboran en acordar un aumento en las Unidades Bioquímicas, que se condiga con los sufridos en forma desmedida por los insumos y reactivos que utilizamos para llevar adelante nuestros trabajos, la situación no tiene retorno