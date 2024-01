Tensión: Martín Llaryora y una dura respuesta a estatales

“Hoy estar en el hospital no es una gamba, no es de buena onda, es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo, en muchos lados lo completamos con infraestructura, hay hospitales nuevos muchos de ustedes dirigen hospitales nuevos, hospitales que los ves y yo que he estado en el mundo y he recorrido no tienen nada que envidiarle”, dijo el gobernador. Según la provincia, la inasistencia de empleados a hospitales públicos rondaría el 60%.

“No vienen las enfermeras, el médico atiende siete, ocho, diez. ¡Se acabó! Se acabó porque no le debemos nada a nadie, porque podemos mirarlos a los ojos y decir en este momento ‘che estamos haciendo un esfuerzo tremendo’”, señaló Llaryora. Así, el gobernador buscó marcar un límite que no solo abarca al sistema de salud, sino también al resto de la planta pública provincial.

Córdoba. El contundente mensaje de Llaryora ante directores de hospitales: “¡Se acabó!”

El plan del mandatario cordobés consiste en tomar el control de las negociaciones y las condiciones laborales. En ese sentido, el corte de contratos que se produjo durante el último mes fue una fuerte avanzada sobre la planta.

Además, buscando el balance del sistema previsional, el gobernador tendría planeado que la reconfiguración salarial se produzca sobre los empleados activos y no sobre los jubilados. Algo que siempre se priorizó al revés.

En el pasado, y como intendente de Córdoba, Llaryora practicó movimientos similares. En ese nivel estatal, el actual gobernador logró imponer condiciones para darle equilibrio a un municipio que durante años fue un autentico pozo negro de recursos, con sueldos estratosféricos y condiciones laborales inéditas en favor de los empleados.

A diferencia de la Municipalidad, a nivel provincial las condiciones a recortar son mucho menores. Sin embargo, el contexto crítico y la falta de giros nacionales empujaron al gobernador a elegir el camino de la austeridad máxima.

