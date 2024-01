Ni movilidad jubilatoria ni retenciones: Arde Davos

Corren 72 horas definitivas para el proyecto de Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso de la Nación. El viernes 19/01será una fecha emblemática para conocer dónde está ubicado en el tablero legislativo el Presidente de la Nación, quien viajó a Davos (Suiza) a presumir de aquello que no tiene, aunque aún cree que le funciona el control remoto del poder. Milei no tiene déficit 0 porque no tiene control de la movilidad jubilatoria ni aumento de derechos de exportación o retenciones.