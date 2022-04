El secretario de Comercio Interior dijo que desde el inicio de su gestión se avocó a "construir mecanismos que eliminen la especulación con el alimento". Y agregó: "el alimento y la energía son los que definen el salario en la Argentina".

"Si hay especulación en esos rubros, no hay mercado interno, no hay vida, no hay nada. Todas las políticas de ingresos, por más potentes que sean, se estrellan", afirmó.

Contacto

De acuerdo a página12.com, Guzmán y Feletti hablaron por teléfono tras la entrevista que el ministro protagonizó en el canal C5N. Según las fuentes consultadas por ese medio, el secretario de Comercio Interior no se dio por aludido por las declaraciones del ministro.

Relata el diario oficialista:

"Un rato antes de la nota de Guzmán en televisión, un alto funcionario del gabinete económico habló con Feletti (al que conoce de muchos años), le avisó que mirara la nota y le pidió que después de eso charlaran con el ministro. Al finalizar la misma, Feletti le mandó un mensaje de Whatsapp a Guzmán, quien le devolvió el llamado diez minutos más tarde. Allí, el secretario le agradeció y reconoció el gesto de haber puesto sobre la mesa que la solución a la inflación es una macroeconomía ordenada. El ministro le contestó que lo que hace Comercio es fundamental para una parte del plan, pero no explica la totalidad. Coordinaron además seguir charlando y "trabajar en tándem"".

Y agrega:

"En la conversación del lunes a la noche, además, el ministro le explicó al secretario que no fue un mensaje direccionado a su figura el de resaltar que hay que acompañar la política y ambos coincidieron en alinearse para resolver la cuestión inflacionaria. De hecho, fue el propio Guzmán el que le detalló en la charla que en la nota televisiva había explicado que la inflación es un fenómeno multicausal que "no tiene por qué resolver la secretaría de Comercio". Feletti le respondió que no sintió que sus palabras hayan sido un ataque".

Kicillof

Kicillof, por su parte, anunció en Ensenada una serie de medidas tendientes, por un lado, a "mejorar el acceso a bienes esenciales" a través de la proliferación de ferias y puntos fijos de venta; y, por el otro, a intensificar la fiscalización de los controles de precios del Gobierno Nacional.

"Nosotros desde un gobierno provincial presentamos medidas que complementan, que son paliativos, porque la Provincia carece de algunos instrumentos que tienen que ver con la política económica nacional", remarcó.

Y agregó: "Digo que hay instrumentos porque a mi me tocó ser ministro con Cristina y trabajar para alinear las variables básicas de forma tal de que los consumos de los sectores populares y medios, que son la locomotora de nuestra economía, se sostuvieran y no se vieran deteriorados".

Otras noticias de Urgente24:

BCRA: Adelanta su reunión mientras su deuda no para de crecer

Aníbal, guzmanista: "Al que no le guste, que no estorbe" (y respuesta a Moreau)

Reaparece CFK en un acto (y tiembla Alberto)

Hay gente, de CFK y de otros, que se ilusiona con la ruptura del FdT"