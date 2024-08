Musulmanes psicopateados por la extrema derecha británica

Racismo: Musulmanes en riesgo, advierte "Tell MAMA"

La investigación de "Tell Mama" destaca la amenaza que supone la extrema derecha tanto en línea como fuera de ella, e instamos al gobierno y al público a comprender que las escenas vergonzosas que tuvieron lugar anoche en Southport, en las que resultaron heridos 39 agentes de policía, no existen en el vacío. Después de muchos acontecimientos desencadenantes, a menudo hemos visto un aumento de los casos antimusulmanes denunciados ante Tell Mama. También nos sentimos alentados por miembros del público que defienden a las comunidades musulmanas a nivel local, con ofertas de apoyo para ayudar a limpiar y que rechazan la desinformación racializada en línea. La atención debe centrarse en las familias y los afectados; nosotros, como muchos otros, lamentamos la pérdida de Bebe King, Elsie Dot Stancombe y Alice Dasilva Aguiar.

Terrorismo racial: el curso de la investigación

image.png

La investigación policial está en curso y recordamos al público que evite las especulaciones, ya que la policía de Merseyside también ha desestimado las afirmaciones sobre el nombre del sospechoso que circulan en las redes sociales, quien, debido a su edad, no puede ser nombrado por razones legales.

El aumento de la actividad de extrema derecha en la última semana ha llevado a un aumento de cinco veces en las amenazas a los musulmanes, como violación y muerte, y a un aumento de tres veces en los incidentes de crímenes de odio, dijo el domingo un grupo de monitoreo nacional.

Musulmanes amenazados en UK

Los musulmanes en Gran Bretaña han quedado “aterrorizados” por el aumento de la actividad de extrema derecha desde el lunes, que está directamente vinculada a un gran aumento de los crímenes de odio antiislámicos, según el análisis inicial de Tell Mama.

Un total de 10 mezquitas, dice la organización benéfica, han enfrentado ataques o amenazas, incluidos lugares de culto islámicos en Southport, Liverpool y Hartlepool. La organización benéfica afirma que la gente está demasiado asustada para salir de sus casas y que las mujeres que usan velos como el hijab se enfrentan a amenazas en la calle.

Los aumentos corresponden a las cifras iniciales recopiladas del 26 de julio al 2 de agosto y se comparan con el mismo período del año pasado. Los datos incluyen incidentes en línea y en el mundo real. La organización afirma que la cifra de hace un año ya era más alta de lo normal debido a un aumento de los incidentes de delitos motivados por el odio provocados por el conflicto entre Israel y Gaza. Los datos completos se publicarán pronto y la experiencia de Tell Mama y del Community Security Trust (CST), que monitorea los incidentes de odio antijudío, es que las amenazas y los ataques no se denuncian lo suficiente.

La directora de Tell MAMA, Iman Atta, dijo que los datos iniciales mostraron una tendencia clara: “Esto se debe a la desinformación y la desinformación de la extrema derecha después de los ataques de Southport, que vincularon falsamente a los musulmanes con el incidente.

“Esto dio lugar a marchas de odio antimusulmán de extrema derecha en todo el Reino Unido, y a que la extrema derecha se movilizara y difundiera más odio en Internet. Es un resultado directo del aumento de la actividad de extrema derecha.

“Las manifestaciones y la violencia están aterrorizando a las comunidades. La gente no quiere ser visible, no quiere ir a la mezquita. La gente puede tener preocupaciones legítimas sobre la inmigración, pero eso no significa que vandalicen mezquitas o ataquen o amenacen a las comunidades musulmanas”.

El análisis se basa en informes enviados a Tell Mama; la policía lleva sus propios datos. Tras el inicio del conflicto entre Israel y Gaza el año pasado, la policía registró aumentos más altos que el CST en los delitos de odio antisemita.

Tell MAMA denuncia histórica de terrorismo racial

En 2018, las campañas antimusulmanas específicas culminaron con la campaña "Castigar a un musulmán", que hizo sonar la alarma en algunas comunidades musulmanas británicas. Esta campaña demostró que las campañas de odio contra los musulmanes se estaban fragmentando cada vez más y que involucraban a actores solitarios en lugar de grupos organizados o redes más pequeñas de individuos. Por lo tanto, estaban pasando del dominio de los grupos extremistas de extrema derecha a las manos de activistas antimusulmanes singulares, dedicados y comprometidos.

En 2021, el conflicto entre Israel y Palestina se ha extendido a través de informes sobre un aumento de casos antimusulmanes en Tell MAMA (esto también coincide con lo que informa el Community Security Trust, CST, que informa de un aumento de los casos antisemitas cuando este conflicto tiene lugar en Oriente Medio). Además, el hecho de que Azeem Rafiq haya destacado los abusos racistas que sufrió y los ataques contra los solicitantes de asilo y los centros también ha provocado un aumento de las denuncias en Tell MAMA.

La tendencia de los conflictos domésticos entre vecinos continuó y demostró que no se trataba sólo de un problema de "confinamiento" y que había una tendencia creciente de disputas entre vecinos que adquirieron una naturaleza antimusulmana.

El lenguaje del odio antimusulmán que se ha utilizado durante más de una década puede clasificarse en dos categorías: el lenguaje deshumanizador "mecanicista", que niega la humanidad y los rasgos humanos de los musulmanes y los compara con máquinas, e incluso describe a las mujeres musulmanas como "bombas" o máquinas que aumentan la población musulmana a través de los nacimientos. La segunda categoría implica relacionar a los musulmanes con una deshumanización animal, en la que se los compara con animales y, por lo tanto, se niegan sus rasgos humanos.

Más contenido de Urgente24

Los 5 mayores errores en el sexo oral que muchos cometen

Ciudadanía italiana: Un test gratuito te dice si podés obtenerla

Chau burocracia: Buscan implementar la patente única y registro digital: A partir de cuándo

Cristina Kirchner complicada por un pasado que la lleva al chavismo

FOPEA lleva a la Justicia a uno de los principales trolls de Javier Milei