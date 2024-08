Los 5 mayores errores en el sexo oral que muchos cometen

Tener mala higiene genital

Antes de cualquier encuentro sexual es recomendable realizar una limpieza adecuada de los genitales para reducir el riesgo de infecciones o malos olores. Pero, ¿Cómo lavar bien los genitales? Para realizar una higiene adecuada previo a las relaciones sexuales orales, se debe usar agua y jabón (mejor si es uno especial para la zona íntima). Los hombres no sólo deben lavar el pene, sino también los testículos y el perineo; mientras las mujeres, deben concentrarse en higienizar los labios mayores y menores de la vagina, dicen los expertos.

Cepillarse inmediatamente

Esto es todo un debate. Muchos se preguntan si se deben cepillar los dientes antes de tener relaciones sexuales orales, o no, y aunque hay diferentes opiniones al respecto, en general, algunos expertos recomiendan no cepillarse inmediatamente antes o inmediatamente después del acto sexual. Los autores de un informe titulado “Sexo oral, salud bucal e infecciones orogenitales”, publicado en el Journal of Global Infectious Diseases, aconsejan: "Espere al menos 30 minutos después de cepillarse los dientes o usar hilo dental para tener sexo oral".

No practicar sexo seguro

Finalmente, pero no menos importante, y probablemente el mayor error de todos, es tener sexo oral sin protección. Esto puede aumentar las probabilidades de adquirir una ETS, como: gonorrea, sífilis, VPH, hepatitis, amigdalitis gonocócica, clamidia o herpes. En cambio, "usar condón, barrera bucal u otros métodos de barrera cada vez que tengas sexo oral puede reducir el riesgo de transmitir o contraer una ETS", dicen los CDC.

