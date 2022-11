La ANMAT prohibió una conocida marca de fideos

fideos.png La ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en toda la Argentina de unos conocidos fideos.

Al mismo tiempo, remarcaron que en el mencionado domicilio funciona actualmente otro establecimiento que cuenta con RNE y RNPA vigentes desde el 5 de enero del 2021, que se dedica a otra actividad y rubro.

Por dicho motivo, al tratarse de un producto que no puede hacer identificado como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido a lo largo y ancho de todo el territorio Por dicho motivo, al tratarse de un producto que no puede hacer identificado como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido a lo largo y ancho de todo el territorio

En tanto, ANMAT señaló que el producto se encuentra en infracción al Art. 3° de la Ley 18.284, al Art. 3° del Anexo II del Decreto 2126/71, los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA) y a la Resolución GMC N°26/03 "Rotulado de Alimentos envasados".

En esta línea, concluyen: "A fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento".

Más noticias de Urgente24

Medicamentos: Grandes distorsiones y acuerdos incumplidos

La Eurocámara declaró a Rusia 'Estado promotor del terrorismo'

Intendentes lloran por la re-reelección mientras pasa Qatar

Qatar 2022: La derrota de Argentina agravaría el malestar social