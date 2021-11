Consumo para pocos y pocas, y la mayoría sigue en cuarentena

El director de W, Guillermo Olivetto, la denomina en la nota que publicó en La Nación la cuarentena del consumo, que sea por pobreza o por no contar con excedentes no figura entre el 5% de familias que identifica como de clase alta, ni el 17% clase media alta, o sea, que estima que no más allá del 30% de las familias argentinas que volvieron a "viajar, llenar restaurantes, bares y recitales y están reconstruyendo la noche", como terapia de reparación de cuarentenas.