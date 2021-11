"Súper ajuste" a la clase media perdida ¿y victoria en 2023?

“Es lo que están haciendo con las cuotas de los viajes al exterior, es un golpazo a la clase media. Con la segmentación de tarifas es otro golpazo a la clase media, que es un sector que ellos ya perdieron. La apuesta es contener a los sectores populares que son los que eventualmente podrían salir a la calle, generar inestabilidad política, mientras le siguen pegando a la clase media, y venden eso como un ajuste progresista”, opinó.

“El pragmatismo es ajustar en un año par, el año que viene que no hay elecciones tiene que ser de super ajuste. La expectativa que tiene el Gobierno es volver a crecer en 2023 y repartir un poco más. No es irrazonable el planteo, pero no depende solamente de ellos. Lo que están planteando en principio es razonable, no es loco, pero no estoy diciendo que sea bueno”, completo el politólogo.

La carta de Cristina Kirchner

Por último, Andrés Malamud se refirió a la extensa carta que publicó el sábado 27/11 la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ella “admite la derrota electoral pero considera que perdió menos que Alberto Fernández”, indicó el especialista.

“Ella le entregó la lapicera y está muy enojada porque él no la usa. Es como que le dice: ‘Te dije las cosas 19 veces y no me hiciste caso en ninguna’. Cristina le está pidiendo que actúe y le está pidiendo también a la oposición que actúe, que se enchastren para el gobierno que viene”, concluyó Malamud.