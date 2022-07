"Está saldado dentro del Frente de Todos donde está la jefatura quién tiene que ser contenido", dijo en referencia a CFK.

Gustavo Marangoni El analista político Gustavo Marangoni evaluó las medidas anunciadas por Silvina Batakis.

En relación a las medidas de ajuste fiscal, Marangoni dijo que habrá que juzgarla por sus resultados, que estimó que "dar resultados, en este contexto, significa que nos aleja un poco del abismo, no más que eso".

Luego se refirió a cuál es el nivel de consenso de la Vice respecto a las políticas anunciadas, que van en el sentido contrario de su discurso.

"Está probado que Cristina está en una situación de comodidad en la que no elige a los funcionarios, pero los impugna. Si en las próximas semanas esto se estabiliza, CFK dirá que es parte del éxito; si colapsa, dirá 'eso pasa por no escucharme'. Hasta que ella no hable, en el Gobierno podrán decir que el apoyo está", evaluó.

