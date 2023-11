Pero por la mañana de este lunes el equipo de comunicación de Massa había dicho que no se iba a tomar ninguna decisión hasta después del encuentro entre el presidente Fernández y su sucesor, Javier Milei. Sin embargo, esta reunión se postergó.

Quien salió a desmentir su renuncia hoy temprano a la mañana fue Gabriel Rubinstein, virtual viceministro de Economía. “Ante versiones que observo han empezado a circular, solo dos aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, aclaró en la red social X.

