Radiografía del balotaje en el Conurbano: Claves de la paridad en PBA

En la 3ra sección electoral, donde Massa ganó en todos los distritos, la distancia en promedio fue de 15 puntos, con picos de más de 20, como en La Matanza o Ensenada.

Hubo excepciones, como el caso de Ezeiza, donde hubo paridad, con una leve ventaja de Massa por apenas 4 puntos. Cabe recordar que hubo allí sobre el filo del cierre de campaña un enfrentamiento entre militantes libertarios y del peronismo, esta última facción liderada en el lugar por el intendente Gastón Granados.

En la primera sección, en cambio, Milei pudo conseguir victorias contundentes, como en Vicente López y San Isidro, donde el líder de La libertad avanza superó el 60% de los votos. Massa logró guarismos parecidos a esos en Merlo, Moreno y José C. Paz. Perdió en Tigre, y en distritos amigables como Pilar y San Martín obtuvo una ventaja mucho más módica, en torno a los 5 puntos. El caso de San Martín es icónico porque es el distrito de Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas que se cargó la campaña al hombro llevando la evangelización de Unión por la Patria incluso en el transporte público.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1720207409153470710&partner=&hide_thread=false [AHORA] "No queremos que sean fanáticos de Massa, ni que se hagan un tatuaje en el brazo con su cara": Katopodis recorrió el tren Mitre y les pidió a los que no votaron ni al peronismo ni a La Libertad Avanza que los acompañen en la segunda vuelta. https://t.co/J7GWCfcLtD pic.twitter.com/hW4o2MUHQd — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 2, 2023

"Se esperaba una distancia mayor en los distritos", reconocen a Urgente24 en el peronismo bonaerense. También admiten una movilización dispar del denominado 'aparato' del PJ.

"En la 3ra sección laburaron fuerte. En los distritos, en general, la diferencia que sacó Massa fue mayor que en la elección general", dice la fuente. Los resultados apoyan la versión: el ministro le sacó casi 16 puntos de ventaja al libertario en esa sección (57,95% vs. 42,04%). En la primera sección, en cambio, el resultado fue exactamente igual que a nivel provincial, lo que refuerza la tesis de que ese conglomerado refleja el saldo total bonaerense en cada elección.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLucaRomero%2Fstatus%2F1726443566678118485&partner=&hide_thread=false Esta vez, no solo la Primera Sección Electoral volvió a no desviarse más de 1 punto del resultado de toda la Provincia de Buenos Aires sino que LO COPIÓ CON EXACTITUD MATEMATICA! pic.twitter.com/tznRwgJxmy — Lucas Romero (@LucaRomero) November 20, 2023

El interior bonaerense mostró un panorama completamente distinto: fue de absoluta dominacia del libertario, con un mapa casi completamente teñido de violeta a excepción del GBA.

"En el interior no tenían mucha línea para salir a militar el balotaje", reconocieron puertas adentro en Unión por la Patria. "Ya habían resuelto su situación en octubre y les costaba a los intendente discutir los problemas nacionales. Tampoco bajaron un discurso claro desde arriba", agregaron.

pba-violeta.jpg Milei ganó en 108 de los 135 municipios bonaerenses.

En esa misma situación estaban los gobernadores. Massa sólo ganó en Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero (quedá la incógnita de Chaco, donde Milei lo supera por 1.000 votos en el recuento provisorio). Hubo derrotas en distritos historicamente peronistas como Tucumán, La Pampa y Salta, en este último con la paradoja de que lo gobierna un massista, como en Chubut, donde Milei ganó con casi 20 puntos de diferencia.

En la mirada de Aníbal Urios, director de DC Consultora, una de las que anticipó antes de la veda una amplia diferencia de Milei sobre Massa, la movilización o no del aparato peronista en el conurbano explicaría poco del resultado.

"La gente divide bien lo que es la Presidencia, la gobernación y el municipio. En octubre le traccionó a Massa de abajo hacia arriba, los intendentes y el gobernador. Al no estar en la contienda, no es que se diluyó la gente o han frenado los intendentes, sino que ya no la podes llevar de las narices como antes, y decirle "votá esto" y la gente lo vota. Debe haber un procentaje de que los intendentes no la trabajaron a fondo, pero no es solo eso, sino un combo", estimó Urios ante una consulta de este medio.

