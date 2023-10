Sergio Massa: "Mi grave error", "el doble sombrero" y "la grieta es pasado"

"A las mamás yo les quiero decir, si lo que quieren es que sus hijos vayan al colegio con una notebook en la mochila o con un arma en la mochila, yo planteo la notebook, hay otro que plantea armas, y esas son las dos Argentinas que están en juego", agregó, en un intento de captar el voto femenino.

Massa volvió a referirse a los "dos modelos de país" que, entiende, se juegan en estas elecciones presidenciales: "Básicamente hay uno que está asociado al desarrollo y la producción, y hay otro que está asociado a la especulación financiera, y él sálvese quien pueda".

Volviendo al debate, Sergio Massa se diferenció de los otros candidatos y destacó no haber leído durante sus participaciones. "Yo no tengo ni quien me escriba para leer en los debates. Yo voy, planteo lo que siento, lo que creo que hay que plantear en cada tema en función de las ideas que tengo en la cabeza. Ver a los candidatos leyendo, yo digo, ¿quién escribió eso?, ¿quién lo escribió? A mí me pueden criticar un montón de cosas. Me criticaron mucho ser un tipo de diálogo. Argentina necesita más diálogo que nunca, y eso que me criticaron hoy es un valor. Me criticaron mucho ser autónomo, independiente, no tener jefes. Ni hoy ni el 10 de diciembre voy a tener jefes porque yo soy el que tiene la responsabilidad de conducir".

Massa: "Nadie se podría sorprender si alguien del PRO es parte de mi gobierno"

Por otra parte, Sergio Massa volvió a hablar del llamado a un "gobierno de unidad nacional", si resulta electo Presidente. Y dijo que "nadie se podría sorprender si alguien del PRO es parte de mi gobierno, de los que por ahí son dirigentes que vienen del peronismo y conozco hace 30 años, o alguien del radicalismo, porque recorrí un camino con muchos de ellos".

Además, reiteró que "la mitad de los ministros que tiene este gobierno yo no los tendría, pero porque tengo una forma distinta de trabajar, porque yo soy de los tipos que busca la respuesta inmediata. Yo mido la gestión por la eficiencia, ayer lo planteé con el tema de la justicia, una adopción tarda 11 años, un juicio por indemnización tarda 5 años, tienen el clavo en el zapato de vuelta, la pyme y el laburante, una orden de allanamiento que requiere urgencia, hay veces que demora 15, 30 días, se te fueron los chorros, me parece que hay cosas que tienen que ver con la inmediatez de la respuesta".

Sergio Massa: "Mi grave error"

En otro tramo de la entrevista Sergio Massa fue consultado sobre la propuesta de dolarización de Javier Milei. "Si amparado en la emergencia del acuerdo con el Fondo y la sequía, yo tuviese en la cabeza que la solución de la Argentina es robarle los depósitos a la gente, porque es eso, lo que plantea es eso... Si yo hubiese pensado que esa era la solución, lo hubiese hecho y, sin embargo, aposté a tratar de administrar los dólares, la salida, la entrada, controlar la fuga, básicamente porque a Argentina le faltan los 45 mil palos que Macri fugó con los fondos de inversión cuando se cayó la confianza en su gobierno y empezó a pagar la salida de dólares, y después los 21 mil millones de dólares que Argentina perdió, producto de la peor sequía de la historia que la estamos viviendo".

"Argentina, además del acuerdo con el Fondo, 45.000 millones de dólares, que Macri nos dejó como un clavo en el zapato a todos, tuvo una sequía que costó 21.000 millones de dólares más. Y a pesar de la sequía, vos fijate que todos hablan de la pata en la cabeza del campo, pero soy el único de los que estaba ahí que bajó retenciones. Ellos las subieron a las economías regionales. El único que bajó retenciones fui yo", aseguró el ministro y candidato.

En este sentido, dijo que "la sequía no tomó trascendencia, porque a pesar de vivir la peor sequía de la historia, lo dice el INTA, lo dicen todos los organismos, lo dice el organismo de control de sequías de Estados Unidos, a pesar de eso, no tuvimos un solo tractorazo. Porque cuando empezó la sequía, yo me tiré al abrazo de los productores, me senté no menos de 10 veces con la Mesa de Enlace en público, en privado, empecé a tomar decisiones, emergencia para los productores de Santa Fe, emergencia para los productores de Córdoba, terminamos con 13 provincias con emergencia declarada, los eximimos del pago de impuestos, les dimos crédito, les dimos subsidio para la alimentación animal".

"En todo caso, mi grave error fue no haber advertido y mencionado a la sociedad argentina la dimensión de la sequía. Ese fue un pecado a autosuficiencia. Yo debía haber contado en febrero cuál era el escenario de exportaciones a Argentina", admitió Massa.

Sergio Massa, el "doble sombrero" y "mami Mo"

En otro tramo del reportaje, Massa habló de su doble rol como ministro y candidato presidencial. "El doble sombrero de tener la responsabilidad de gestión y la candidatura es más cansador que por ahí, digamos, yo ya fui candidato en el 2015, pero no tenía el peso de la gestión, porque había dejado la intendencia".

En ese sentido, fue consultado sobre la opinión de su familia, y sorprendió al referirse a Moria Casán - novia de 'Pato' Galmarini, el padre de Malena-, a quien llamó "mami Mo".

"Los chicos son más grandes y acompañan. ¿Quiénes me escuchan en mi familia? Todos, Male, los chicos, mis viejos... mi viejo lo sufre mucho. Mami Mo me banca a muerte, pegué buena onda con ella", reconoció.

"Le roban a los jubilados"

"Las jubilaciones tienen que ganarle a la inflación como primer objetivo. Por eso tomé la decisión, después de que el Fondo nos obliga a devaluar, de poner los dos bonos compensatorios, que llevan a que ya este mes estén cobrando cada jubilado, hasta 50.000 pesos más de lo que tienen que cobrar de jubilación", comenzó Massa.

"El problema es que Argentina tiene un gran agujero que es la economía en negro, que desfinancia el sistema de jubilaciones. Cuando alguien no paga IVA, le está robando un jubilado. Cuando alguien no paga impuesto a las ganancias, le está robando un jubilado", aseguró.

Luego, se refirió a los operativos en la city porteña la semana pasada: "hace pocos días tuvimos allanamientos, casi 2.500 millones de dólares, de grandes señores que se ponen corbatas, gemelos para ir a esas asociaciones que promueven democracia, libre mercado, todos allanados. Hoy tenemos 125 bancos y financieras allanadas, 2.500 millones de dólares de su facturación de exportaciones. ¿Sabés a quién le robaron? A los jubilados".

En este sentido, el funcionario dijo que "tenemos que fortalecer el ingreso del jubilado, pero además tenemos que ser claros con aquellos que, amparados en ponerse alguna chapa de hombres importantes, terminan, por ejemplo, no pagando impuestos por 626 campos en el exterior. Por ejemplo, Eurnekian", disparó.

En dicho contexto, Massa aseguró que la "Argentina tiene la ley de intercambio de información automática trabada en el Congreso. ¿Por quién? Por Juntos por el Cambio, básicamente porque hay un pecado de origen que es que Macri saca un decreto violando la ley de blanqueo y permite que los familiares de los políticos puedan blanquear. Cinco años la justicia protegiendo a gente que fugó plata de la Argentina y no pago impuestos. Y los argentinos no saben quiénes son".

"Yo le pido a la justicia contenciosa que deje de dar vueltas, piruetas, mortales para delante y para atrás y resuelva", lanzó.

SERGIO MASSA mano a mano en #DesayunoAmericano | ENTREVISTA COMPLETA (09/10/2023)

