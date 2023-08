La institución, con sede en Córdoba, está compuesta por un grueso de empresarios locales y nacionales. Y cuenta con múltiples alianzas con medios cordobeses tradicionales.

Naturalmente, al encontrarse en territorio “hostil” en términos ideológicos, no faltaron los periodistas intentando cruzar al funcionario con preguntas de campaña muy parecidas a las que se supieron realizar en 2019. De hecho, en algunos casos, intentaron comparar a Massa con Alberto Fernández.

Sergio Massa en Córdoba con eje en producción y empleo

Al respecto, el candidato de Unión por la Patria no eludió la presión de Melconian, quien tiene serias esperanzas de convertirse en ministro de Economía de un gobierno de Juntos por el Cambio. “Me llama la atención porque Melconian vino a un café a mi casa y me dijo ‘por favor cuidame el sistema Sira porque si me toca a mi lo voy a necesitar’. Me planteó que era fundamental para la administración del comercio exterior del año que viene sobre todo porque ve lo mismo que nosotros respecto de las exportaciones. Ese doble discurso de venir a mi casa y decirme eso y después ir a la Mediterránea y decir hay que eliminar esto del Sira... Le pido a Carlitos que diga lo mismo en público que en privado”, disparó en una entrevista con La Voz, medio asociado a la Mediterránea.

El funcionario resguardó al Sira de las críticas de Melconian explicando la raíz del problema con la balanza comercial. “Lo que lo que vamos haciendo es administrar la escasez. Argentina tenía una previsión de 110 mil millones de exportaciones y 98 mil de importaciones, y entre enero y febrero nos dijeron: hay 89 mil de exportaciones. Nos quitaron una fuente de ingresos fundamental para pagar importaciones”, aseguró.

Para Melconian, Massa se encuentra haciendo un especie de equilibrio para llegar con chances electorales a octubre. Horas antes de la visita a Córdoba, el economista señaló que el funcionario “quiere llegar sin devaluar formalmente y el Fondo le da esa oportunidad”.

Otro guiño a Llaryora y a Passerini

Además de su referencia a la tensión con el sector que espera un fracaso contundente del Gobierno nacional para terminar antes el partido electoral, Massa también regresó a los elogios hacia Martín Llaryora, el nuevo líder del PJ cordobés. “Con Llaryora y Passerini formaban parte de un emos parte de un equipo. Ellos me enseñaron que Córdoba tiene una génesis diferente, que funciona distinto. Guarda una dualidad entre la industria y la agroindustria que nos obliga a trabajar desde Nación de manera particular. Hay que terminar con la discriminación a Córdoba”, concluyó.

