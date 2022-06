Sergio Berni sacado: "¡Tenés 5 minutos, vos decidís!"

En diálogo con la prensa, el ministro disparó: "Esto es un delito. ¿Alguien tiene alguna duda? La gente necesita orden y un reclamo no se resuelve con un delito. Esto es un problema del ministro de Transporte", y volvió a cargar contra uno de los autoconvocados: "El planteo lo hacés en la banquina; en la ruta, nada. Ya te dije que tenés 5 minutos. Te quedan 4. No, no te estoy amenazando, te estoy diciendo lo que voy a hacer".