Sergio Berni es el único del FdT que cruza el Rubicón

La fortaleza de Sergio Berni no es el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner y, por lo tanto, de Axel Kicillof. Es cierto que es una explicación que proviene de 'la política', cuando muchos ciudadanos no sólo descreen de 'la política' sino también de 'los políticos'. La clave de Berni es la empatía con víctimas de inseguridad o que temen sufrir inseguridad. Quien no lo entienda, mejor se dedica a otro menester.