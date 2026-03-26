Último aviso de la NASA sobre cometa 3I/ATLAS: "Pronto..."

En ese sentido, a medida que el cometa 3I/ATLAS se aleja es posible que sea más difícil de captar. Por eso, la NASA ha puesto a trabajar todo su arsenal para conocer los detalles que más pueda del 3I/ATLAS.

"Más de una docena de misiones científicas de la NASA dirigieron sus instrumentos para observar el cometa, que es solo el tercer objeto identificado que visita nuestro sistema solar desde el espacio interestelar", indicó la agencia espacial.

Y agregó: "Hasta la fecha, pocos cometas, si acaso alguno, han sido observados por tantas naves espaciales como 3I/ATLAS".

Con la aplicación interactiva de la NASA, "Eyes on the Solar System", puedes seguir al cometa 3I/ATLAS mientras viaja a través de nuestro sistema solar.

cometa 31 atlas nasa Otra imagen del cometa 3I/ATLAS compartida por la NASA.

Sorprendente composición del cometa 3I/ATLAS

La NASA también destacó que los datos obtenidos por las misiones han ayudado a descubrir la anormal composición del cometa.

Por ejemplo, "los investigadores descubrieron que las tasas relativas de producción de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono del cometa 3I/ATLAS diferían de las de los cometas típicos", señala la NASA.

En general, algunos de los descubrimientos científicos sobre características del 3I/ATLAS que han sorprendido al mundo son:

Tiene hasta 12 mil millones de años , sería más antiguo que la Tierra y que nuestro Sistema Solar.

, sería más antiguo que la Tierra y que nuestro Sistema Solar. El agua en el 3I/ATLAS está enriquecida con deuterio en una proporción mucho mayor que la encontrada en los cometas del Sistema solar.

en una proporción mucho mayor que la encontrada en los cometas del Sistema solar. Está repleto de metanol , un tipo de alcohol, de una manera que no solemos ver en los cometas de nuestro propio sistema solar.

, un tipo de alcohol, de una manera que no solemos ver en los cometas de nuestro propio sistema solar. Experimentó un drástico aumento del brillo dos meses después de que el cuerpo helado pasara su punto más cercano al Sol.

dos meses después de que el cuerpo helado pasara su punto más cercano al Sol. Su composición química también contiene metano (CH4).

Cómo los datos del 3I/ATLAS pueden ayudar a la ciencia en el futuro

La buena noticia, según la NASA, es que todos los datos aportados por las diferentes misiones de la agencia especial sobre el 3I/ATLAS quedarán en archivos públicos.

"Las observaciones del cometa perdurarán en los archivos públicos de datos de la NASA", indicó la agencia. "A corto plazo, los científicos e investigadores podrán utilizar los datos de 3I/ATLAS para obtener aún más información sobre la estructura y composición del cometa".

A largo plazo, estos datos serán valiosos para impulsar y comprender mejor los descubrimientos futuros.

"La cantidad de datos recopilados sobre 3I/ATLAS significa que este cometa podría convertirse en una pieza clave para comprender los cometas interestelares en el futuro. Por ello, resulta aún más beneficioso que dichos datos estén disponibles para que todos puedan acceder a ellos", agregó.

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