Pirámides de Egipto: Habrían detectado una 'nueva' estructura de 55 metros

Paredes macizas en pozos subterráneos

en pozos subterráneos Galerías horizontales de extensión aún no determinada

de extensión aún no determinada Una profundidad que coincide con los pasadizos ya conocidos bajo la esfinge actual

Esto sugiere que ambas estructuras podrían estar conectadas subterráneamente, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada.

La Estela del Sueño: ¿un mapa literal ignorado por siglos?

El soporte histórico más llamativo para esta teoría no es tecnológico, sino iconográfico. La Estela del Sueño, mandada a erigir por el faraón Tutmosis IV alrededor del 1401 a.C. entre las patas de la Gran Esfinge, muestra en su relieve central dos figuras de esfinges enfrentadas.

La egiptología clásica siempre interpretó esta imagen como un símbolo de dualidad religiosa vinculada al concepto de Maat (equilibrio cósmico). El nuevo análisis, en cambio, propone que podría tratarse de una representación literal del terreno.

image Todo tendría su explicación.

De confirmarse, esto implicaría que la meseta de Giza no fue diseñada como un conjunto de tumbas individuales, sino como un complejo especular basado en geometría sagrada, con un eje de simetría que las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino reforzarían.

La postura escéptica: Hawass y la comunidad académica

El hallazgo no convenció a los referentes de la arqueología convencional. Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto y una de las voces más influyentes de la disciplina, rechazó categóricamente la existencia de una segunda esfinge.

Su argumento central: la meseta de Giza es uno de los puntos más estudiados y excavados del planeta. Ninguna misión anterior —incluyendo múltiples campañas con radares de penetración terrestre— arrojó evidencia física tangible de una estructura semejante.

image Zahi Hawass.

Expertos independientes advierten además que las formaciones de roca caliza en Egipto generan anomalías naturales con frecuencia. El agua subterránea y los cambios en la densidad del suelo pueden producir falsos positivos en escaneos satelitales, especialmente en zonas tan geológicamente complejas como Giza.

Qué viene ahora: robots en los túneles de Giza

El equipo de Biondi ya trabaja en la logística de una exploración de campo. El plan consiste en introducir pequeños robots con cámaras de alta resolución en los ejes verticales detectados por el escaneo, evitando así excavaciones invasivas que podrían comprometer el patrimonio protegido por la UNESCO.

La misión depende de la obtención de permisos del Gobierno egipcio, sin los cuales no es posible operar en la zona. De aprobarse, la exploración podría iniciarse a finales de 2026.

image Para la comunidad académica, sin una prospección in situ verificable, el hallazgo permanece en el terreno de la hipótesis.

Si los robots confirman la existencia de la estructura, el impacto sería histórico:

Reescritura de los modelos sobre el Reino Antiguo egipcio

Revisión de la capacidad arquitectónica atribuida a las civilizaciones antiguas

Reclasificación funcional de toda la meseta de Giza

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