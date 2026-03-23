El cambio en la rotación de la Tierra que alarma a científicos y por qué

Descubrieron que, el cambio climático ralentiza la rotación de la Tierra a un ritmo sin precedentes en 3,6 millones de años, y el aumento del nivel del mar está alargando la duración del día terrestre a un ritmo de aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo.

"Este rápido aumento en la duración del día implica que el ritmo del cambio climático moderno no tiene precedentes, al menos desde el Plioceno tardío, hace 3,6 millones de años. Por lo tanto, el actual aumento acelerado de la duración del día puede atribuirse principalmente a la influencia humana", afirma Benedikt Soja, profesor de Geodesia Espacial en la ETH Zúrich y coautor del estudio, en un comunicado.

Calor planeta Tierra freepik El cambio climático está afectando la rotación de la Tierra y los científicos lanzan advertencia.

Advertencia del científicos

"Para finales del siglo XXI, se espera que el cambio climático afecte la duración del día incluso con mayor intensidad que la Luna. Aunque los cambios sean de tan solo milisegundos, pueden causar problemas en muchos ámbitos, por ejemplo, en la navegación espacial de precisión, que requiere información exacta sobre la rotación de la Tierra", agrega Soja.

De acentuarse el calentamiento climático en el futuro, los investigadores calculan que, posiblemente, el día podría alargarse en 2,62 milisegundos por siglo en un escenario para el año 2080.

"Nos habla del rápido cambio climático", dijo Shahvandi a Live Science, "(el) derretimiento de la nieve y el hielo en los casquetes polares y los glaciares de montaña, y el aumento del nivel del mar".

No sólo eso, el impacto del calentamiento global parece cada vez más grave y las consecuencias están llegando más rápido de lo que muchos pensaban.

“Los principales impactos están superando las predicciones de los modelos en lo que respecta a fenómenos meteorológicos extremos, la intensificación de los huracanes, la desintegración de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar”, dijo Michael Mann, profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Pensilvania, recoge The New York Times en otro artículo.

La comunidad científica realmente está alarmada y los especialistas lo advierten. El estudio del cambio climático y la rotación de la Tierra aparece en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

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