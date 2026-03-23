La rotación de la Tierra es el giro que realiza el planeta sobre su propio eje. Se supone que esto ocurre exactamente en 24 horas. Y decimos, se supone, porque ahora la ciencia ha revelado que la rotación de la Tierra se está ralentizando, lo que podría estar incrementando la duración de los días. No son buenas noticias, según científicos.
SIN PRECEDENTES
El cambio en la rotación de la Tierra que alarma a científicos y por qué
La rotación de la Tierra está mostrando un cambio sin precedentes en los últimos 3,6 millones de años. La ciencia se alarma. Conoce la razón.
¿Qué está pasando con la rotación de la Tierra?
La rotación de la Tierra puede variar por diversos factores, como el efecto gravitacional de la Luna, pero ahora es el cambio climático lo que está incentivando a que la rotación de la Tierra no sea la misma, y es algo que preocupa.
De acuerdo con un nuevo estudio, el clima está influyendo cada vez más en la rotación de la Tierra. "Quería saber si esto era inusual o si algo similar había ocurrido en el pasado, dijo Mosdtafa Kiani Shahvandi, geocientífico de la ETH Zúrich y coautor del estudio, a Live Science.
"Resultó ser bastante anómalo. Por lo tanto, el efecto es antropogénico (causado por los humanos)", agregó.
Para el estudio, investigadores de la Universidad de Viena y la ETH Zúrich reconstruyeron las fluctuaciones de la duración del día en el pasado utilizando los restos fósiles de organismos marinos unicelulares conocidos como foraminíferos bentónicos, e hicieron comparaciones con mediciones modernas, detalla un comunicado.
Descubrieron que, el cambio climático ralentiza la rotación de la Tierra a un ritmo sin precedentes en 3,6 millones de años, y el aumento del nivel del mar está alargando la duración del día terrestre a un ritmo de aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo.
"Este rápido aumento en la duración del día implica que el ritmo del cambio climático moderno no tiene precedentes, al menos desde el Plioceno tardío, hace 3,6 millones de años. Por lo tanto, el actual aumento acelerado de la duración del día puede atribuirse principalmente a la influencia humana", afirma Benedikt Soja, profesor de Geodesia Espacial en la ETH Zúrich y coautor del estudio, en un comunicado.
Advertencia del científicos
"Para finales del siglo XXI, se espera que el cambio climático afecte la duración del día incluso con mayor intensidad que la Luna. Aunque los cambios sean de tan solo milisegundos, pueden causar problemas en muchos ámbitos, por ejemplo, en la navegación espacial de precisión, que requiere información exacta sobre la rotación de la Tierra", agrega Soja.
De acentuarse el calentamiento climático en el futuro, los investigadores calculan que, posiblemente, el día podría alargarse en 2,62 milisegundos por siglo en un escenario para el año 2080.
"Nos habla del rápido cambio climático", dijo Shahvandi a Live Science, "(el) derretimiento de la nieve y el hielo en los casquetes polares y los glaciares de montaña, y el aumento del nivel del mar".
No sólo eso, el impacto del calentamiento global parece cada vez más grave y las consecuencias están llegando más rápido de lo que muchos pensaban.
“Los principales impactos están superando las predicciones de los modelos en lo que respecta a fenómenos meteorológicos extremos, la intensificación de los huracanes, la desintegración de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar”, dijo Michael Mann, profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Pensilvania, recoge The New York Times en otro artículo.
La comunidad científica realmente está alarmada y los especialistas lo advierten. El estudio del cambio climático y la rotación de la Tierra aparece en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.
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