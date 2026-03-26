AO28 pone a prueba cuánto cree el mercado en 2028

Con el AO28, la discusión suma una capa distinta. Con el AO28, la discusión suma una capa distinta.

Qué probabilidad asigna el mercado a que el programa actual sobreviva, total o parcialmente, después de 2027.

Por eso, más que un bono nuevo, el AO28 aparece como una especie de termómetro político-financiero. Y ese termómetro puede dejar un mensaje mucho más elocuente que cualquier discurso oficial.

Qué condiciones tendrá el AO28

Según el informe de Criteria, el nuevo bono tendrá fecha de emisión el 31 de marzo de 2026, vencimiento el 31 de octubre de 2028, estará denominado y pagadero en dólares estadounidenses, tendrá amortización bullet, cupón del 6% y ley argentina.

Facimex agregó que, al igual que el AO27, contará con un monto máximo de emisión de US$2.000 millones y un tope de hasta US$250 millones por licitación, de los cuales hasta US$150 millones podrán asignarse en una primera vuelta y el resto en una segunda. Además, remarcó que la colocación le permitirá al Tesoro empezar a prefinanciar vencimientos de 2027 con deuda que ya cruza el umbral del actual mandato.

Ese punto no es menor. El Gobierno busca estirar plazos sin resignar demasiado precio. Si consigue abrir una referencia a 2028 con una tasa razonable, gana dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, oxigena el perfil de vencimientos. Por otro, testea cuánto castigo exige el mercado por prestarle a una Argentina que ya entra en zona de transición política.

La tasa esperada

Criteria estimó que, siguiendo la curva hard dollar bajo ley local al cierre previo, el AO28 podría ubicarse en un rango de rendimiento de 8,40% a 9,15%, equivalente a precios de entre US$95,02 y US$93,45.

Ese rango depende, justamente, de cómo el mercado calibre el componente adicional de riesgo político y continuidad de políticas. Ese rango depende, justamente, de cómo el mercado calibre el componente adicional de riesgo político y continuidad de políticas.

Facimex, en tanto, calculó dos escenarios. Sobre la curva completa de Bonares, el nuevo bono tendría una TEA de 8,3%, con un precio de 95,3. Si se excluye al AO27 de la curva, la tasa subiría a 9,0%, con precio de 93,8. Para la misma licitación, la sociedad de bolsa destacó además que el AO27 tendrá un precio máximo de 101,533, consistente con una tasa mínima de 5,1% TEA, apenas 9 puntos básicos por debajo del cierre del día anterior en el secundario.

image Fuente: Criteria

Si el AO28 corta más cerca del 8% que del 9%, el mercado estaría validando una prima relativamente acotada por cruzar el calendario electoral. Si, por el contrario, la tasa se acerca al techo estimado o incluso lo supera, la señal sería más áspera. No necesariamente implicaría desconfianza sobre el pago, pero sí una mayor cautela sobre la durabilidad del régimen económico actual.

Por qué el AO27 pasa a ser el espejo inevitable

El Bonar 2027 cotizaba al cierre del 25 de marzo a US$101,90, con una TIR de 5,20% y una duration modificada de 1,51 años, según la curva de Facimex. En cambio, otros soberanos ley local ya operaban con tasas mucho más elevadas, como el AN29 en 9,54% y el AL30 en 9,14%.

Eso explica por qué el mercado va a mirar con lupa el spread entre ambos bonos. El AO27 quedó como el activo más corto y más “protegido” dentro del paraguas político actual. El AO28, en cambio, será el primer papel que exponga de forma más limpia el costo de prestarle a la Argentina más allá de esa frontera temporal.

En términos prácticos, el diferencial entre ambos puede transformarse en una medida concreta del llamado riesgo de reversión. Cuanto mayor sea esa brecha, mayor será el precio que el mercado le asigna a la incertidumbre política de mediano plazo.

Qué se juega realmente el mercado

El AO28 llega con una función mucho más relevante que sumar un casillero a la curva. Sirve para responder una pregunta que hasta ahora estaba insinuada, pero no cuantificada con precisión. Cuánto vale hoy el riesgo de que la Argentina cambie de rumbo en 2028.

Si el bono logra una colocación sólida, con una tasa de un dígito y una demanda consistente, el Gobierno habrá conseguido algo más que financiamiento. Habrá obtenido una validación parcial sobre la idea de continuidad.

Si el corte exige una prima más alta, el mensaje será otro. No habrá derrumbe, pero sí una advertencia nítida sobre los límites del entusiasmo. Si el corte exige una prima más alta, el mensaje será otro. No habrá derrumbe, pero sí una advertencia nítida sobre los límites del entusiasmo.

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