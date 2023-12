Senado: Villarruel puso en duda a Paoltroni y el PJ pide pista

Menem asumió la conducción de la Cámara Baja, pero en el Senado queda pendiente la designación de autoridades, lo que ocurriría la próxima sesión que podría tener lugar esta semana.

Si bien Cristina Kirchner bajó la línea de que la presidencia provisional le corresponde al partido del gobierno, un sector del peronismo cree que su condición de primera minoría le da derecho a reclamar el cargo y las secretarías administrativas.

Esta posición tiene como voz cantante al senador formoseño José Mayans. "En cualquier sistema parlamentario del mundo rige el sistema de mayoría y minoría, yo no estoy de acuerdo en que la mayoría entregue la potestad a la minoría, porque en ninguna parte del mundo pasa eso", dijo el senador en declaraciones difundidas el domingo por la Subsecretaría de Comunicación de Formosa.

"Vamos a colaborar, como corresponde que hagamos, pero queremos que respeten a la primera minoría, que somos nosotros", señaló el jefe de la bancada peronista, aunque sin mencionar la aspiración a la conducción de la Cámara.

Hay, por otro lado, una versión que indica que hay un interés del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, de que su coterráneo Paoltroni no ocupe tal lugar de relevancia dado que le daría una visibilidad que el senador libertario podría utilizar para posicionarse como opción en la provincia norteña. Paoltroni fue candidato a la gobernación en los últimos comicios, que Insfrán ganó por un alto margen.

senadores mayans.jpg José Mayans, jefe de la bancada peronista en el Senado.

En ese marco, Paoltroni denunció en la víspera de la asunción de Milei un supuesto complot entre Villarruel y el peronismo para desplazarlo de la presidencia provisional del Senado.

"Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans", le dijo el senador libertario al diario La Nación el sábado. Montenegro, diputado nacional, es considerado la mano derecha de la Vicepresidente.

Ese mismo medio cita a "fuentes libertarias" que aseguran que el acuerdo consistiría en correr a Paoltroni y designar en su lugar al senador puntano Bartolomé Abdala, quien supuestamente iba a ser jefe del bloque de La Libertad Avanza.

