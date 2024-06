Se expande Luis Caputo y ubica a un asesor que Milei insultó

Furiase, asesor de Caputo cuando llegó al Gobierno de Milei, es economista y director de Anker Latinoamérica, la consultora que ‘Toto’ dejó al asumir el ministerio de Economía. Además, fue docente en la Universidad Di Tella, donde dictó la materia de Tópicos de Coyuntura Macroeconómica Aplicada y estuvo al frente del Curso de Nivelación de la Maestría de Finanzas.

Formó parte del Estudio Bein & Asociados como analista senior y fue Director de Eco Go Consultores de 2017 a 2021.

Milei y su choque con Furiase

El designado director del Banco Central y asesor de confianza de Caputo tuvo en 2018 un choque por redes sociales con Javier Milei, quien lo denostó por sus críticas a su programa económico. Esto fue lo que escribió el ahora presidente:

"Furiase es una máquina de decir pelotudeces. De hecho se le ha pedido que respalde boludeces que dice y sigue aferrado al error. Encima se quiere hacer el banana. Y por otra parte, ¿vos quien sos para decir que podemos hacer o no en NUESTRO programa? Si no te gusta no lo mires", le había escrito el libertario.

furiase tuit.png El tuit de Milei contra Furiase, que desde diciembre de 2023 es asesor de Luis Caputo en el ministerio de Economía y ahora pasará al BCRA.

Nunca se supo si el primer mandatario se disculpó con el economista tras esas descalificaciones cuando Furiase llegó al Gobierno de la mano de Caputo como su asesor en diciembre de 2023.

Por otro lado, por decreto presidencial también se nombró a Martín Vauthier en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), otro asesor de Caputo que –al igual que Furiase- formaba parte de Anker Latinoamérica.

La designación de Vauthier en el BICE se completa con otras dos también conocidas este jueves, para el mismo organismo: las de Felipe Núñez y de Augusto Ardiles Díaz.

