Santa Fe y una materia pendiente con la ley de alcohol cero

"Hay 18 provincias que ya lo hicieron y en ellas rige en forma oficial. En Santa Fe es una materia pendiente", apuntó.

En diálogo con el medio radial rosarino LT8, Torres precisó que "Se están realizando reuniones con las organizaciones que nuclean a familiares de víctimas de siniestros viales, y nos están solicitando que adhiramos a la ley nacional para que sea normativa se aplique en toda la provincia".

Asimismo, recordó que hay ciudades de la provincia de Santa Fe que ya tienen la ley, como Rosario, Santa Fe y Reconquista, pero "en el resto de la provincia todavía rige el 0.5 grados del alcohol en sangre" y continuó: "Nosotros apuntamos al alcohol cero. Nos hemos reunidos con legisladores que han presentados proyectos de adhesión a la ley nacional".

Alcohol Cero: Búsqueda de consensos

Por otro lado, Torres señaló que se están buscando los consensos necesarios y que "junto con el Ministerio de Gobierno haremos reuniones con los jefes de bloque de bancadas para elevar el proyecto de adhesión a la ley nacional y tener en forma uniforme el alcohol cero en toda la provincia".

"Si esto prospera, la ley regirá para rutas y caminos provinciales y rutas nacionales que crucen por Santa Fe", comentó.

Para comunicar la necesidad de tener una ley que brinde una cobertura uniforme en toda la provincia, Torres citó con un ejemplo haciendo referencia a un encuentro que se realizó la semana pasada en Reconquista donde allí si funciona la ordenanza de alcohol cero y cruzando el puente se encuentra la ciudad vecina, Avellaneda, que no cuenta con esa ley.

"Eso genera inconvenientes con los chicos que van de un lado para el otro y eso genera gran conflictividad", sentenció y mencionó en esa misma línea a Rosario que sucede lo mismo, donde está la prohibición total cuando se conduce y en localidades vecinas no.

Inseguridad vial

"Para el gobierno, el mensaje que hay que transmitir es que si alguien tomó alcohol que no conduzca. Que no se ponga al volante si tomó alcohol, porque es un riesgo grande no solo para él y las personas que transporta sino también para terceros que terminan siendo víctimas sin tener nada que ver de la negligencia del alguien que maneja alcoholizado", concluyó.

image.png Lo que busca Santa Fe es evitar que alguien que tomó alcohol conduzca.

