Salario Básico Universal: El 87% está en contra

“Hoy en día, los argentinos poseen una cultura de laburo genuina muy arraigada, por lo que medidas que no vayan en dirección sobre la generación de empleo son vistas como un obstáculo para el crecimiento ciudadano. Las conversaciones en redes nos muestran que la creación de trabajo de calidad es un objetivo indispensable, del cual depende encaminar el desarrollo económico y productivo a largo plazo en el país” finalizan desde Horus.

El salario básico universal divide al FdT (y van...)

Hace unas semanas, Cristina Kirchner convocó a senadores de su entorno para comenzar a trabajar el tema y se espera que la Cámara alta presente también su propio proyecto. Hasta ahora, la única iniciativa existente lleva la firma del diputado de Patria Grande Itai Hagman.

Según remarca un informe de Idesa, el proyecto que presentó el diputado nacional del Frente de Todos proponiendo un Salario Básico Universal, plantea que cada grupo familiar pueda percibir un monto de hasta 2 canastas básicas alimentarias por mes brindado en concepto de Salario Básico Universal con la idea de ayudar a los millones de trabajadores informales de la Argentina que no poseen un ingreso que cubra un piso alimentario.

Lo cierto es que el proyecto de Salario Básico Universal divide aguas dentro del oficialismo: por un lado, la Casa Rosada ya lo vetó porque 'no se puede gastar más'. Pero otros sectores, incluso cercanos a Alberto Fernández, no lo dan por descartado. Del lado de La Cámpora, Andrés Cuervo Larroque ya fue contundente y dio un ultimátum: "en dos meses debería salir, por decreto o por ley en el Congreso. Si no, esto va a tener consecuencias graves y profundas”.

El jefe del bloque, Germán Martínez, se refirió al proyecto de ley del salario básico y dijo que necesita “una discusión más amplia y profunda que incluya la forma de financiamiento”.

En la misma línea, la diputada Victoria Tolosa Paz señaló que a la medida hay que “estudiarla” pero que “antes que nada hay que avanzar en los proyectos de ley para que lo paguen los que la fugaron, avanzar con la renta inesperada y con el monotributo inclusivo”.

De todas formas, Tolosa Paz se diferenció de las organizaciones sociales y planteó un nuevo punto a la hora de debatir la norma. “Hay que discutir el ingreso universal sin castigar al resto de la población. El Estado no es infinito”.

Por su parte, el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, propone avanzar en el debate del Salario Básico Universal y aplicarlo aunque sea por etapas.

“Creo que hay que hacer un plan anti inflacionario y estabilizar las cuentas. Entiendo que hay cierta precariedad, pero podemos pensar alternativas como por ejemplo ir aplicándolo por etapas. Podemos empezar por las provincias del norte que es donde tenemos los mayores niveles de pobreza”, dijo el diputado que también participó de la presentación del proyecto y lo apoyó públicamente.

En tanto, la diputada de extracción sindical Lucila de Ponti aseguró que se trata de una medida que puede “aliviar la situación de muchos sectores en una emergencia”, pero no puede “incidir de manera estructural en algunas transformaciones”.

En paralelo, y también teniendo en cuenta la negativa del Ejecutivo de avanzar con el proyecto que surgió de los diputados de las organizaciones sociales, desde el sector kirchnerista también se está trabajando en una segunda posibilidad legislativa. Por caso, la senadora Juliana Di Tullio trabaja en un proyecto de ley que sea superador al salario universal, llamado Ingreso Complementario para Frenar la Indigencia.

