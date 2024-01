Sábado 20/01, sin Senado ni Diputados (revés de Javier Milei)

Axel Wahnish.jpg Axel Wahnish.

Cámara Alta

Cuando resultó evidente que Diputados no llegaba bajo ninguna circunstancia a sesionar el sábado 20/01, el Senado fue la opción.

Mucho se intentó crear una sesión sabatina surgida de la creatividad libertaria para tratar la aprobación de los textos de reciprocidad tributaria incluidos en el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) menos los de Luxemburgo y Japón; y los acuerdos solicitados por el Ejecutivo, que todavía no son todos los que debería. Muy forzado todo ya que lo único que importaba en el Senado era el proyecto de Boleta Única Electoral, que tiene la sanción de Diputados y el dictámen de comisión del Senado.

Es más: el jueves 18/01 el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) precisamente por lo de la Boleta Única. Pero el tema no apareció en la agenda posible para el sábado 20/01 porque el oficialismo no cuenta (aún) con el número suficiente para ratificar el texto de Diputados, y se arriesgaría a una derrota ante sus opositores.



La idea de un Parlamento trabajando en sábado era para demostrar la diferencia entre el presente y el pasado. Una acción farisea (hipócrita) porque no era sesionar para aquello que importaba sino solamente contribuir a la épica de Milei que diseña su gurú, Santiago Caputo, el intransigente transigente (se niega a negociar y luego habla con algunos periodistas para que lo presenten como el negociar top).

Todo el ajetreo fue en vano y hacia el mediodía porteño ya no quedaban legisladores del interior en Ciudad de Buenos Aires. No hay sábado laboral. No había nada para tratar, tan sólo era simular. El Shabat quedó a resguardo pese al rabino y a su discípulo.

