Daniel Hadad sobre Javier Milei: "Hay que dejarlo gobernar"

No sé si a Milei e va air bien o no, no sé para qué lado caerá la moneda, pero deseo que a la Argentina le vaya bien, que no haya otra frustración, es tiempo de dejar gobernar al que llegó No sé si a Milei e va air bien o no, no sé para qué lado caerá la moneda, pero deseo que a la Argentina le vaya bien, que no haya otra frustración, es tiempo de dejar gobernar al que llegó

Hablamos de política con @DanielHadad: "son tiempos de dejar gobernar"

#ObservadorVerano @majulluis https://t.co/1l5aBHj8tC pic.twitter.com/VyLyqHYKCu — El Observador 107.9 (@Observador1079) January 15, 2024

Por otro lado, y a pesar de que evalúa a un nuevo gobierno como uno de acción, aseguró que no cree que Milei "pueda hacer una revolución en cuatro años y volver a la Argentina de Julio Argentino Roca, es imposible".

Sin embargo, realizó una salvedad: "Si podría llegar a hacer en poco tiempo una revolución educativa, poniendo a disposición de los docentes tecnología, obligando a tener datos. Hoy todo lo que se mide se puede mejorar".

Hadad también se refirió a Mauricio Macri y analizó su gestión con la siguiente frase: "En el año 2009 Jaime Durán Barba escribió un libro que se llamó 'El arte de ganar'. Me da la impresión de que en e equipo de Macri tomaron ese libro para llegar a la Presidencia en 2015 y le faltó un libro que no se escribió, 'El arte de gobernar'".

"Creo que cada cosa que Macri le dice a Milei, él le dice que sí y no lo hace. Mauricio se perdió la oportunidad, él podía ser el candidato. ¿Vos tenia seguridad de que ganaba Milei? Yo no. Muchos de los que votaron a Milei votaron en primera vuelta a (Patricia) Bullrich", concluyó Hadad.

