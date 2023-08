Larreta: "No me reuní con Massa" e Infobae se metió

Rodríguez Larreta, tras la derrota: apoyo público a Bullrich, sin diálogo con Macri y el enigma por su futuro. En su entorno dicen que trata de reponerse de la derrota, pero que todavía le cuesta. 'Sigue haciendo el duelo', explicó un dirigente bonaerense consciente del luto que atraviesa al larretismo por el fallido proyecto presidencial Rodríguez Larreta, tras la derrota: apoyo público a Bullrich, sin diálogo con Macri y el enigma por su futuro. En su entorno dicen que trata de reponerse de la derrota, pero que todavía le cuesta. 'Sigue haciendo el duelo', explicó un dirigente bonaerense consciente del luto que atraviesa al larretismo por el fallido proyecto presidencial

El periodista Federico Mayol advirtió a la propia Bullrich que no hay unidad: "Las heridas internas, sin embargo, todavía no suturaron. En el larretismo resaltaron que Bullrich no agradeció aún la contundencia de la frase pública del jefe de Gobierno. En el campamento bullrichista, en tanto, están convencidos de que Rodríguez Larreta no va a hacer nada en contra de la postulación de la ex ministra de Seguridad, pero también creen que no se va a desvivir por ella, como dice públicamente, y que, en ese caso, tampoco es para preocuparse: 'Ya pasó la interna, hubo un ganador y es momento de ratificar ese liderazgo'".

A su vez, se rechaza en off cualquier ofrecimiento de Bullrich de antemano: "Según sus colaboradores, el jefe de Gobierno podría abrir una fundación después de diciembre. No planea, en principio, volver a un cargo público para el caso de que Bullrich ganara las elecciones y llegara a ofrecerle un lugar, como trascendió antes de las primarias. Tampoco en la Ciudad, si es que Jorge Macri -el ex precandidato presidencial ordenó a su tropa alinearse detrás de la postulación de su ministro de Gobierno- retiene, como pareciera, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Anoche, en televisión, Rodríguez Larreta aseguró que, por ahora, ninguna de las dos variantes están en sus planes".

Incluso, Infobae pronosticó que a Juntos por el Cambio le espera un cierre de año trágico si no alcanza a ingresar al balotaje: "Más allá de su derrotero personal y político, Rodríguez Larreta no es demasiado optimista con el futuro de Juntos por el Cambio y de Bullrich. Es lo que trasciende según algunos de sus colaboradores". Agregó:

Dicen que son pesimistas con la posibilidad de que la ex ministra acceda a un eventual balotaje con Javier Milei, que los coqueteos de Mauricio Macri con el candidato libertario no ayudan a la coalición opositora y que si Bullrich no llega a la segunda vuelta, JxC podría explotar en mil pedazos después de noviembre. 'Dicen que hay varios colaboradores de Macri listos por si Milei es presidente', agitan Dicen que son pesimistas con la posibilidad de que la ex ministra acceda a un eventual balotaje con Javier Milei, que los coqueteos de Mauricio Macri con el candidato libertario no ayudan a la coalición opositora y que si Bullrich no llega a la segunda vuelta, JxC podría explotar en mil pedazos después de noviembre. 'Dicen que hay varios colaboradores de Macri listos por si Milei es presidente', agitan

Más allá de lo que se dice en on y en off, está claro que la interna en Juntos por el Cambio continúa en una situación muy complicada y no se sabe hasta qué punto es tan cierto que los equipos de ambos bandos se están integrando.

No hay que perder de vista que el radical Federico Storani, mano derecha del presidente del partido radical, Gerardo Morales, puso en duda trabajar para la victoria de Macri/Bullrich y llamó a votar a Leandro Santoro en CABA.

En línea con lo que se plantea afuera de los micrófonos en el partido centenario, Morales advirtió que una ruptura podría desencadenar la noche más oscura.

