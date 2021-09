Rosario: L-Gante como visitante distinguido por "educador"

“No es necesario que L-Gante tenga una trayectoria de años, él con su abecedario permitió que los pibes que no fueron a la escuela en pandemia aprendan, hoy su abecedario es una herramienta”, concluyó la concejala. Según explicó, la declaración del proyecto será tratada en el recinto luego de que la comisión de Cultura del Concejo le diera despacho para su consideración.

Repercusiones

El proyecto presentado por Caren Tepp levantó polémica en Rosario. El primero en manifestarse fue el concejal de Juntos por el Cambio, Charly Cardozo, quien expresó: "Lo que pensamos es que el Concejo tiene que enfocarse en los temas de las urgencias de la gente y nos parece que una muestra del trabajo distorsionado que hace el Concejo es estar distinguiendo a todo el mundo que llega a la ciudad y estar dándole títulos de ciudadanos distinguidos a rosarinos todas las semanas y todas las sesiones".

Además, aseguró que desde JxC piensan que el título de ciudadano distinguido "nos parece una herramienta válida, una herramienta justa, pero que no puede ser utilizada de manera indiscriminada. Porque algunos de ellos (ediles) lo único que quieren es, en el momento en que viene entre comillas el visitante distinguido, es darle el diploma, sacarse la foto y si pueden subirse al escenario para hacer el acting en público. Me parece que la gente vota 28 concejales para otra cosa".

Por su parte, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, salió a festejar el proyecto de Tepp y disparó contra Cardozo: "Me causa mucha gracia las polémicas cuando, sin ir más lejos, el concejal Cardozo fue uno de los que firmó el interés general la visita de Guns and Roses cuando vino a Rosario, sabiendo que uno de los temas relata el asesinato de una mujer (I used to love her, but I had to kill her) y veía a los concejales saltando en las tribunas"

"Yo no creo que nadie quiera hacer apología contra la violencia de la mujer, pero también hay que sacarse la hipocresía. Yo creo que les molesta L-Gante porque proviene de un sector popular", agregó Lucero.

Sobre el proyecto de Caren Tepp, el titular de Sadop dijo que "toda herramienta pedagógica para los chicos, en este caso la canción del abecedario, tiene que ser bienvenida". "Cuando le preguntó a mi hija si lo conocía ella me habló de la canción del abecedario. De hecho, muchos chicos lo incorporaron a partir de la canción de L-Gante", aseguró Lucero.