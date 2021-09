Pablo Javkin se la jugó a abrir en Rosario y le salió bien

noche de las peato.jpg "La Noche de las Peatonales" en Rosario tuvo gran aceptación.

La propuesta organizada por Pablo Javkin y la Municipalidad de Rosario cayó muy bien a los comerciantes de la zona. En diálogo con la radio LT8, el titular de la Asociación Amigos de la Peatonal Córdoba, Nelson Graells, aseguró que “la noche de las peatonales fue un éxito por la concurrencia de unas 60000 personas que fueron en familia, con amigos, y demostraron que el centro puede reactivarse de día y también de noche”. Además, indicó que “el desafío es que esto pueda sostenerse en el tiempo. Le pedimos un operativo de seguridad a la provincia y se cumplió. La Municipalidad nos ayudó en toda la organización, tenemos que colaborar para que el centro sea lo que fue, un centro comercial a cielo abierto”.

"Desde la Asociación y junto a los funcionarios de la Municipalidad estamos contentos. Le pedimos al municipio que preste atención a las peatonales, y se va logrando. Tenemos que colaborar para que el centro sea lo que fue. Creo que no falta tanto para que la peatonal vuelva a ser un centro comercial a cielo abierto, porque somos escuchados por las autoridades municipales”, comentó Graells.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Rosario, Sebastián Chale, expresó que el balance de la experiencia del sábado pasado “fue muy satisfactorio” y afirmó que "se va a repetir". En cuanto a las ventas que se realizaron, el funcionario municipal aseguró que "recibimos durante el sábado y buena parte del domingo comentarios y evaluaciones de los comerciantes. No tenemos números exactos, pero sí percibimos la satisfacción de los dueños de locales que han sufrido las mayores dificultades”.

El intendente Pablo Javkin se mostró muy emocionado por la aceptación de la propuesta en su cuenta de twitter. En esa red, el mandatario apeló a la memora colectiva: "Recordé que cuando era chico, mamá y papá me llevaban a calle Córdoba a pasear. Iba de la mano de los dos y cada tanto me soltaba para correr un poco entre los puestos y las vidrieras, mirando para arriba los grandes carteles que anunciaban marcas, rebajas, oportunidades… Y me acordé que así empecé a leer, jugando con los letreros de la peatonal, identificando que una A, una O y una I juntas armaban una de mis palabras “favoritas”.

ROSARIO ES DE LOS BUENOS



Qué cosa tan maravillosa es la memoria. Ayer paseaba entre las decenas de miles de vecinos y vecinas que se sumaron a la Noche de las Peatonales y pensaba eso, porque lo primero que se me vino a la mente es una imagen que tenía un poco olvidada.

"Nos gusta pensar que, muy de a poquito, estamos volviendo a la Rosario que fuimos y amamos. Lo que vivimos anoche fue parte de eso. Nos encontramos, nos saludamos con puñitos, nos miramos a los ojos, paseamos, disfrutamos. Demostramos que la calle es nuestra, de los rosarinos y rosarinas de corazón fuerte y amable. En el medio de la violencia que quieren imponer los delincuentes, de la tristeza por tanto ser querido que se nos fue, de la penuria económica de un país al que tanto le cuesta encontrar la salida, en Rosario nos dimos permiso para sonreír un rato, para tener esperanzas", aseguró el intendente Pablo Javkin.

"Disculpen que lo ponga de un modo tan personal, pero yo vivo esta ciudad así, como si fuera mi familia. Si la lastiman, me duele. Cuando sonríe, se me llena el corazón. Gracias, gracias y gracias. La calle es nuestra. La calle es de los buenos. ARRIBA ROSARIO", concluyó conmovido Pablo Javkin, por ver a la ciudad nuevamente en movimiento.