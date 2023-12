Revocaron el sobreseimiento de David Nalbandian

Asimismo, el letrado contó cómo fue que su clienta sospechó de la instalación de la cámara en su habitación. “Concretamente lo que ocurrió fue que en una oportunidad él le dijo: ‘¿Qué pasa que te quedás todo el día en la cama?’”, recordó. A su vez, contó que el dispositivo fue analizado por el cuerpo de investigaciones judiciales y se constató que emitió imágenes.

Este miércoles (6/12) desde Pronto publicaron una nota con Araceli Torrado en la que recordó cómo fue su relación con David Nalbandian.

A su vez la joven contó que luego de hacer pública su denuncia fueron varias las mujeres que se pusieron en contacto para revelar situación similares a las que sufrió con el exdeportista.





"Hay varias personas que se contactaron para contarme cosas espantosas que hizo, pero sobre todo hay una historia que es fuertísima, de una chica de Córdoba contándome y mostrándome toda la evidencia de un abuso sexual directo y proveniente de él", contó la modelo.



Y agregó: "No podía creer y me desarma saber que estuve con una persona así y la impunidad con la que se maneja. Lo mucho que disimuló lo que realmente es. Eso no lo puedo creer".

