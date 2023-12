¿Qué hará Milei el lunes 11 con el dólar?

"Viene un dólar oficial fijado por el Banco Central, no por los mercados. Deberá tener un nivel suficiente para que se convierta en superavitario, que se compre más de lo que se venda, porque las reservas brutas están en cero. No hay nada en la cámara, no se puede perder un billete más. ¿Qué pasará entonces el lunes próximo? No vendrá la dolarización porque no hay dólares para hacerla. No vendrá la unificación cambiaria porque eso significaba el camino a la hiper. No se arreglará la bola de leliqs de manera mágica. Se trató de tres grandes fantasías que ahora se eliminan del panorama. Fueron materiales de campaña electoral".