Reconocido financista de Rosario, procesado por narcotráfico

gustavo shanahan.jpeg Gustavo Shanahan, el financista de Rosario procesado por narcotráfico.

Ahora bien, ¿quién es Gustavo Shanahan? El hombre es un reconocido financista, desarrollador inmobiliario y además expresidente de Terminal Puerto Rosario. Si bien está metido dentro del ámbito empresarial y financiero de la ciudad, lo cierto es que estuvo mucho tiempo corrido por mal manejos en negocios.

Shanahan enfrentó varias denuncias en Rosario. Una la realizó el agente de bolsa y actual presidente de la entidad, Daniel Nassini, por adeudarle 25 mil dólares que derivó en la quiebra del empresario. También tuvo varios reclamos millonarios que debió cubrir cuando desarrolló Los Pasos del Jockey, un country de lujo en terrenos adyacentes al Jockey Club de Rosario del cual fue autoridad, según consigna el portal La política online.

Pero Gustavo Shanahan adquirió relevancia mundial cuando en 2014 explotó en España un escándalo de corrupción y cuentas en paraísos fiscales del empresario y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola.

Pujol poseía fondos millonarios no declarados en distintos puntos del mundo, uno de ellos fue en el puerto de Rosario donde inyectó 12 millones de dólares en negro y se hizo de la mayoría del paquete accionario cuando Gustavo Shanahan estaba al frente de la empresa. Incluso, se llegó a considerar que el financista rosarino era testaferro del español.

Situación actual

Según trascendió, el financista fue procesado por narcotráfico junto a otras 7 personas que se encuentran alcanzadas en una investigación federal contra la banda de Julio Rodríguez Granthon, capo narco que se encuentra detenido con dos condenadas por venta de droga, tal como informa el portal de noticias Rosario3.

La resolución del juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nro. 4 de Rosario, se conoció en el mediodía de hoy (5/11). Gustavo Shahanan obtuvo la prisión domiciliaria.

Según el expediente, Shahanan está implicado porque "durante la investigación se verificó que no todos los presuntos integrantes de la organización participaban de la misma forma y con la misma intensidad en las actividades de corte criminal. Pero esto no significa que no deban ser considerados integrantes del grupo criminal, sino sostener que se trata en definitiva del reparto de tareas propio de un actuar coordinado".

Es que los fiscales de la causa consideran que en la banda había distintos roles: algunos se encargaban de la compra de droga, fraccionamiento y estiramiento y posterior distribución; y otros de conseguir cambiar la ganancia de los quioscos de droga a dólares, divisa utilizada para comprar cargamentos de cocaína a Bolivia, donde Shanahan cumpliaría un papel clave.

Además de Shanahan fueron procesados Julio Andrés Rodríguez Granthon; Alexis Ezequiel Manzo; Alfonso Sebastián Sciortino; el ex integregrante de Los Pumitas Juan Román González; Gustavo Báez Aguilar y Richard Galeano Vázquez, que obtuvieron prisión preventiva, y Néstor Alfredo Ciotti, que obtuvo la domiciliaria como el financista.