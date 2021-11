Rosario: Debate de candidatos... ¿o periodistas?

debate rosario.jpeg Los candidatos a concejales de Rosario.

Anita Martínez, exmodelo y periodista, por su parte destacó: “Soy la única mujer y soy la única que va a defender a la ciudad de Rosario del kirchnerismo y la Cámpora, que tanto daño le hace a la ciudad”.

Por último fue el turno de Ciro Seisas, quien por muchos años fue uno de los conductores del programa De 12 a 14: “Naci acá, me crié en Parque Field, no soy político, no hablo como político, mi objetivo es hacer. Me sumé a Pablo Javkin porque es un hombre honesto que hace. Queremos pelear por una Rosario autónoma y libre”.

El debate transcurrió con calma y tranquilidad. No hubo grandes cruces entre los candidatos. Los dos que lideran las encuestas, Lisandro Cavatorta y Ciro Seisas, apostaron por discursos de conciliación con propuestas, en vez de ir al choque con sus contrincantes.

La única que apeló a la grieta fue la candidata Anita Martínez, quien mencionó varias veces al kirchnerismo y La Cámpora como responsables de la situación actual. También intentó cruzar a Lisandro Cavatorta, sin éxito. De hecho, en pleno debate denunció que el hombre del Frente de Todos utiliza un auto de Seguridad Vial de la provincia para realizar su campaña. De todos modos, ningún otro de los candidatos al Concejo se hizo eco de la denuncia.

Al candidato de la izquierda, Juan Monteverde, se lo pudo ver tranquilo y usando el tiempo para dar a conocer sus propuestas. Monteverde está tercero en intención de votos en las encuestas.

Por otra parte, Miguel Tessandori hizo gala de sus años como periodista. Le habló muy bien a la audiencia, de manera clara, y con un gran manejo del tiempo.

El punto clave del debate fue sobre la seguridad, teniendo en cuenta que es una de las mayores problemáticas que azotan a Rosario. Los candidatos coincidieron en que es necesaria tener una policía autónoma, para contar con una fuerza de seguridad local. También reclamaron mayor presencia de agentes policiales, hasta tanto se cree esta nueva fuerza.

El primero en hablar sobre este tema fue Juan Monteverde, quien recordó al exconcejal de Rosario, Eduardo Trasante, asesinado el año pasado: "Lo vivimos en carne propia. Asesinaron a nuestro compañero. Vamos a seguir preguntando quién mató a Trasante porque la Justicia no da respuesta. Él decía que Rosario es la más violenta del país porque era la capital del lavado de dinero", y agregó: "No vamos a cortar con la violencia si no cortamos con la masa que corrompe todo. Nuestra propuesta es atacar la seguridad por arriba con la ruta del dinero narco, y por abajo con la urbanización de barrios populares, donde están los pibes que son mano de obra".

debate rosario 3.jpeg 3 de los 5 candidatos a concejales por Rosario: Miguel Tessandori, Juan Monteverde y Lisandro Cavatorta.

Luego siguió la candidata de Juntos por el Cambio, Anita Martínez, quien exhibió carteles ilustrativos y afirmó que "el narcotráfico llegó para quedarse". "Sostengo que para el kirchnerismo nacional y provincial, Rosario no es prioridad", comentó y recordó: "El gobernador prometió Paz y Orden".

Ciro Seisas, el candidato del intendente Pablo Javkin, hizo hincapié en los avances de la gestión. Mencionó la urbanización que se puso en marcha en Villa Banana, en la zona oeste de la ciudad, con obras del municipio. Además, mostró las nuevas luminaria LED para otros barrios. Por último, reclamó autonomía policial.

Lisandro Cavatorta en su turno se desmarcó un poco del gobierno provincial y aseguró que falta presencia policial en la ciudad: "Faltan más luces azules en las casas. Me reuní con Lagna y Germán Montenegro, pero no para la foto. Llevé los reclamos de los vecinos; que se necesitan más garitas policiales, policías y tecnología", y dijo: "Dos vueltas al mapa narco le di. El sur con los Cantero, el oeste con Alvarado y Medina, los Pillines en el norte. Investigué con Roy López Molina Esperanto, un boliche que pasó instancias administrativas en el centro de Rosario. Hoy hay récord de allanamientos en el microcentro. El lugar más inseguro es una mesa de dinero donde se lava el dinero narco. Hay políticos llamados a indagatoria, y fiscales presos. Antes eso no pasó nunca en Santa Fe".

Por último, Miguel Tessandori fue el más crudo: "El intendente y el gobernador son comentaristas de la realidad. Terminemos con las promesas. Cumplamos alguna. Hagámosnos cargo. Los narcos existen y hay connivencia de poderes del Estado para que esto ocurra", y concluyó: "Nos acostumbramos a esta realidad. Si se acerca (el delito) al centro reacionamos, pero los que mueren con las balas narco están en los barrios".

Justo después del bloque sobre la seguridad, los conductores anunciaron la inesperada muerte del periodista Mauricio Maronna, quien era gran amigo del candidato Ciro Seisas, que por su reacción se enteró al aire y no pudo contener las lágrimas. Fue un momento de gran impacto para todos.

El debate tuvo una gran aceptación en la audiencia, amén del horario (fue al mediodía y no por la tarde/noche como suelen realizarse) y repercutió bastante en las redes sociales, donde los rosarinos se volcaron a manifestar sus opiniones sobre los candidatos:

https://twitter.com/AyelenSinTilde/status/1456606040552878082 @Rosariotres #DebateRosario

Yo no se ustedes... pero Tessandori les paso el trapo LEJOS al resto de los candidatos... — Ayelen Sin Tilde (@AyelenSinTilde) November 5, 2021

https://twitter.com/fabilitto/status/1456595275535970304 Lo único bueno del día de ayer fue el desempeño de Anita Martínez en el debate de concejales de Rosario por El Tres.

Su presentación no superó los 15 segundos... Esto votan?! — Fabilitto (@fabilitto) November 5, 2021

https://twitter.com/tweetandshout79/status/1456445438987587584 Parecen pocos los candidatos surgidos de una militancia barrial, quienes a partir de ahí logran reconocimiento y repercusión en los medios, hasta ocupar un cargo electivo, como @juanmonteverde .

En esta elección la mayoría va directamente de la tele a un cargo #DebateRosario — El tweet de Luis (@tweetandshout79) November 5, 2021

https://twitter.com/BrenNGentili/status/1456445293990273024 Antes de votar miren el debate de los políticos de Rosario. Me dan ganas de perder otra vez el DNI. — Bren (@BrenNGentili) November 5, 2021

https://twitter.com/tweetandshout79/status/1456440094685114369 Acabo de ver el #DebateRosario en el Tres. Qué producción. Bien ahí. — El tweet de Luis (@tweetandshout79) November 5, 2021

https://twitter.com/Ay_Rosali/status/1456433995604918272 Hermoso el debate en Rosario! Que 'repique' en el resto. Impecable! Felicitaciones — Ro Mont (@Ay_Rosali) November 5, 2021