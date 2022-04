La entrevistadora, la periodista de Página12 Irina Hauser, no le preguntó a Crous sobre el rumor de los días previos. No obstante, el jefe de la OA dejó flotando una definición clara: si hay alguien en el Gobierno que debe impulsar la causa no es él, cuyo rol se limita al de denunciante (sin participación en el expediente), sino la querella, que encarna en nombre del Estado Carlos Zannini, titular de la Procuración del Tesoro y un aliado histórico de Cristina Kirchner.