Zabaleta se endurece y los piqueteros anuncian gran marcha

Zabaleta afirmó que la prestación alimentaria del Gobierno nacional abarca a "más de 2 millones 200 mil mamás y papás que reciben la Tarjeta Alimentar hoy a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH)".

"A esto hay que sumarle el módulo alimentario, a esto hay que sumarle el aporte que hace el Ministerio de Desarrollo Social en el sistema alimentario escolar. Hemos duplicado los fondos de 8 mil a 16 mil millones de pesos al año en lo que es el acompañamiento al sistema alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires”, consignó el funcionario del Gobierno nacional.

Zabaleta aseguró que desde su cartera "quieren retomar el diálogo" con los movimientos piqueteros y siempre van a mantenerse en contacto con "quienes quieran empleo formal".

"Está claro que hay un Gobierno que hace un esfuerzo enorme, que esta saliendo de una situación muy complicada, y que ese acuerdo con el FMI no va a tocar un solo programa que amplíe derechos", concluyó.

“Gran marcha”

Tras las declaraciones del ministro, Humberto Tumini Presidente del Movimiento Libres del Sur y uno de los organizadores del campe, escribió en su cuenta personal de Twitter: “El gobierno le firmó al FMI bajar el déficit fiscal. Puede hacerlo cobrando mas impuestos a las grandes empresas y los ricos, pero arruga con ellos. Entonces va por la plata de los pobres: el gasto social. Y lo pone a Zabaleta a amenazar al que proteste. Que cobarde el ministro”.

https://twitter.com/HumbertoTumini/status/1510953919073116161 El gobierno le firmó al FMI bajar el déficit fiscal. Puede hacerlo cobrando mas impuestos a las grandes empresas y los ricos, pero arruga con ellos. Entonces va por la plata de los pobres: el gasto social. Y lo pone a Zabaleta a amenazar al que proteste. Que cobarde el ministro. pic.twitter.com/fo51C0eYSA — Humberto Tumini (@HumbertoTumini) April 4, 2022

Por su parte, Silvia Saravia (Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie) dijo sobre el acampe: "Este acampe fue el primero que le hicimos a este Gobierno, hay diálogo pero no llegan respuestas. Ya no sabemos que hacer. No damos abasto con los comedores".

"Hay un plan de lucha, se viene una gran marcha. Pedimos respuestas", anunció en declaraciones a radio Continental .

En esa línea, recordó: "Estamos pidiendo alimentos y herramientas. Queremos que se resuelva lo que ellos prometieron. El derecho a la protesta está consagrado en nuestra constitución. Hay una situación social gravísima".

"Tiene que ampliarse el programa "Potenciar Trabajo. La situación es crítica", planteó en relación a los pedidos que le hicieron a Zabaleta.

"Reclamamos que no se cumplen las entregas de alimentos para comedores y merenderos", concluyó.

-----------

Otras lecturas de Urgente24:

Vuela el precio de los huevos en una Pascua arrasada por la inflación

¿Éxito del acampe? El Gobierno aumentará un plan social

Pese al VAR, River salió airoso pero Boca fue un espanto

Inflación: El piso de 6% pone presión a Precios Cuidados