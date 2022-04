Tengo la impresión que ella a donde ve una persona que quiere decir que dos más dos es cuatro, siente que es ajena a su palo. Creo que Sourrouille y Guzmán comparten ese mismo entusiasmo, dos más dos es cuatro Tengo la impresión que ella a donde ve una persona que quiere decir que dos más dos es cuatro, siente que es ajena a su palo. Creo que Sourrouille y Guzmán comparten ese mismo entusiasmo, dos más dos es cuatro

Qué dijo Cristina Kirchner

Durante el acto del sábado 2 de abril por los 40 años de la guerra de Malvinas, la presidenta del Senado y el presidente de Diputados, Sergio Massa, encabezaron un acto en el Congreso para el reconocimiento de legisladores y empleados de la institución que participaron del conflicto bélico.

Respecto al libro, ella desarrolló:

Yo me pregunto qué fue lo que llevó a esta gente a creer que Inglaterra no iba a reaccionar ni iba a venir; qué fue lo que llevó a pensar que Estados Unidos no iba a ayudar al Reino Unido, su principal aliado global. Y fue algo que no solamente es privativo de militares sino una concepción frente al mundo y una mirada sobre nosotros mismos. Es también de los civiles y creer que el mundo se divide entre buenos y malos

Entonces, ellos que se había inscripto del lado de los buenos, no podían fallarles los buenos. Resulta que esta gente que había secuestrado, desaparecido, torturado y asesinado a miles y miles de argentinos porque 'tenían ideas marxistas', termina con su canciller Nicanor Costa Méndez en La Habana: en la cumbre del Movimiento de No Alineados y hablando con Fidel Castro. ¡Dios, querido, tanto correr para llegar a ningún lado!

image.png La vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encabezaron un homenaje a los veteranos de Malvinas en el Congreso de la Nación. Foto: AFP.

El reto de Cristina Kirchner a Sergio Massa y la chicana a Alberto Fernández

Esto también nos pasa porque seguimos yendo al almacén a comprar con el manual del almacenero. Miren, yo le voy a recomendar un libro que le recomendé al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que todavía no lo leyó. Se llama Diario de una temporada en el quinto piso, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no van a ganar el Nobel por eso. Es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático y de los equipos económicos que lo sucedieron.

Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera no diga que no le regalo nada por el cumpleaños, ¿viste? Después, ya veo, el lunes (que dicen): 'miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito por el cumpleaños'. Se lo mandé y es de una extraordinaria actualidad

Cristina Kirchner retomó el hilo

¿Adónde voy? Tiene que ver con eso de los conceptos empaquetados que le venden a los argentinos. El problema es cuando se lo venden a las clases dirigentes argentinas porque la sociedad tiene tantos problemas que no tiene tiempo de andar haciendo finas disquisiciones. No podemos tener esos errores.

Resulta ser que Machinea, que fue luego ministro de Economía del presidente De La Rua. Él fue parte del gabinete económico del ministro Sourrouille y habían decidido en medio de una de las tantas crisis que atravesaron privatizar el polo siderúrgico y el polo petroquímico -innovar, 'una medida innovadora'-.

Allá marchó a Estados Unidos, Machinea, para entrevistarse con el presidente del Banco Mundial para pedirle un préstamo de US$4.000 millones para poder privatizar mucho más eficiente en forma privada el polo siderúrgico y petroquímico.

Machinea la iba de ganador porque iba con la privatización a los que la inventaron. El presidente del Banco Mundial lo escucha muy atentamente y le dice: 'Mire, no va a poder ser. Estados Unidos se va a oponer porque compiten con el sector siderúrgico y si ustedes son eficientes, compiten contra ellos'.

Y ahí se desayunó. El problema no es de Estados Unidos; el problema es de nosotros, los argentinos, a ver si nos notificamos de una buena vez por todas. Ojalá todos tengamos esa misma actitud

Esto fue interpretado también desde la interna del Frente de Todos por las políticas que impone el FMI y, critican desde el kirchnerismo, por el empeño del presidente Fernández y su ministro Guzmán de quedar bien con el organismo internacional.

