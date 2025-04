Ramiro Marra de amigo y fundador a adversario respetuoso

Hay que dejar las cosas atrás porque sino vuelvo sobre un tema y no ayudo en lo que se está haciendo bien. Es un aprendizaje que hay que tener: cuando hay discusiones internas lo único que generas es un conflicto que no ayuda a avanzar Hay que dejar las cosas atrás porque sino vuelvo sobre un tema y no ayudo en lo que se está haciendo bien. Es un aprendizaje que hay que tener: cuando hay discusiones internas lo único que generas es un conflicto que no ayuda a avanzar