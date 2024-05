¿Qué cambió con Guillermo Francos? Nada: Tensión sindical creciente

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Rodolfo Aguiar, profundizará su plan de medidas de fuerza ya que el 30/06 habrá nuevos despidos en el Estado Nacional.

En tanto, muchos esperan la ratificación (o no) del secretario de Trabajo, Julio Cordero, un recomendado de Nicolás Posse, el ex jefe de Gabinete y (ex) abogado de Techint.

El horizonte del empleo

Ya se conoce la encuesta de la UIA (Unión Industrial Argentina) realizada en la 1ra. quincena de mayo a más de 1.210 empresas: 24% de las industrias consultadas redujo su dotación de personal, el porcentaje más alto desde enero de 2021, cuando la entidad comenzó a publicar su relevamiento sectorial en la salida de la pandemia. “Por 3er. relevamiento consecutivo, son más las empresas reducen su nivel de empleo que aquellas que lo aumentan. Además de reducción de personal, las empresas aplicaron suspensiones y redujeron turnos”.

La encuesta de Industriales Pymes Argentinos (IPA) entre sus asociados, informó que 7 de cada 10 empresas informan caída del consumo. El 80% se manifestó pesimista sobre el futuro en los próximos 12 meses. El 31% calificó de “muy mala” su situación. Otro 38% la calificó de “mala”. O sea que casi el 70% reconocen una crisis por el derrumbe del consumo en el mercado interno, con impacto negativo en el empleo. El 55% estimó un “peor” escenario para la actividad dentro de 12 meses. Solamente un 21% aguarda que las condiciones de producción sean “mejores”.

Paro universitario

“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes”, señaló el Frente Sindical que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN.

“La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, señalaron los gremios universitarios. Y advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”, mientras “más de la mitad de trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza”.

El Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. Lo celebró el comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que recordó que en el número no está la situación salarial.

DNU 70/23

El miércoles 29/05, en el Camping que la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) en Esteban Echeverría, los 35 gremios nucleados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) mantendrán un debate con el Foro de Abogados/Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS).

El objetivo es fijar una posición común y orgánica frente a al DNU 70/2023 y a la Ley Ómnibus que será tratada en el Senado de la Nación.

Entre los presentes estarán Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli, Etin Ponce y Abel Furlán. TEn cuanto a los abogados, Leandro Macía, Héctor Recalde y Gustavo Ciampa.

