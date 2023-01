Provincia avisó que paga y que no faltarán colectivos

Las Cámaras afirman que, sin estos ingresos, gran parte de las empresas se ven imposibilitadas de continuar con su funcionamiento normal.

A raíz de esa situación, la medida tomada tiene como finalidad mantener la continuidad de los principales servicios intentando afectar lo menos posible a los usuarios. También se encargaron de resaltar que el último aumento en el valor del pasaje no genera un mayor ingreso a las empresas sino que en el mayor pago de los usuarios se ve una menor erogación por compensación del Estado.

CABA y los WhatsApp

“Me llama la atención, porque a principios de año siempre hay un retraso. Me resulta rarísimo que cuando estamos reclamando que nos den el mismo tratamiento de la Ciudad, suceda esto de la manera que se hizo”, dijo D’Onofrio.

"En la Ciudad vemos unidades vacías y en provincia tenemos demanda insatisfecha”, agregó el funcionario tras lo cual insinuó otras razones para el paro anunciado: “No creo que sea una cuestión de liquidez de las cámaras. El retraso es de 4 días hábiles”.

"Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada", insistió.

Por último, amenazó: “Las empresas son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no que no se hace. La próxima vez voy a publicar los WhatsApp” y alertó que “si una unidad no sale a la calle, será sancionada”.

