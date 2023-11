Profesor denunciado por adoctrinar contra Javier Milei

El audio:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmasradiocba%2Fstatus%2F1722298503706132786&partner=&hide_thread=false Denuncian adoctrinamiento por parte de un profesor de historia en la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 462 de Reconquista.



En el audio se puede observar a un profesor de historia tratando de descerebrados a los votantes de Javier Milei. pic.twitter.com/sQND8qXYc1 — Más Radio Córdoba (@masradiocba) November 8, 2023 El audio del profesor que critica a sus alumnos por preferir a Javier Milei por sobre Sergio Massa en el balotaje del 19/11. El audio del profesor que critica a sus alumnos por preferir a Javier Milei por sobre Sergio Massa en el balotaje del 19/11.

Educación analiza sanciones

Respecto a la denuncia formulada por los padres de los alumnos contra Córdoba, Gregorio Vietto, el subsecretario de Nivel Medio del Ministerio de Educación de Santa Fe, dijo en comunicación con radio Lt10: “Ya se hicieron todos los encuentros con la escuela, con las familias, con el docente involucrado. La regional está poniendo en marcha los procesos administrativos correspondientes”.

En la conversación adelantó que: “Puede haber un proceso de sanción una vez que termine todo este proceso, una vez que se tomen todas las testimoniales. La escuela se puso a disposición, el mismo docente también, las familias se acercaron a la escuela, hablaron con las autoridades de la regional, todo en muy buenos términos”. Y consideró que “fue muy desafortunado lo que el colega dijo en el aula”.

Asimismo, puntualizó: “No estamos de acuerdo con la forma en que el docente encaró el tema de las elecciones dentro del aula. Esos alumnos están en condiciones de votar. El respeto no puede prescindirse, descalificando al otro, no se gana nada, no se forma de este modo ciudadanía entre los alumnos”.

Para cerrar, Vietto expresó que: “Cualquier docente tiene sus opiniones, por supuesto que las tiene que defender, pero siempre el límite es la democracia y la república. Cuando ese límite se desdibuja, ahí estamos en un problema”.

