8,5 de rating, ofensiva de Villarruel y mejora de Rossi

Victoria Villarruel vs. Agustín Rossi en A2V (TN) anticiparon en la noche del miércoles 08/11 el debate entre Sergio Massa vs. Javier Milei que irá casi por cadena nacional el domingo 12/11. De acuerdo a la cuenta Rating Político en la red X (ex Twitter), el debate estuvo en una franja de rating de entre 7,8 puntos y 8,5 puntos de Ibope.