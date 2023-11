Rossi abrió con su presentación rechazando las propuestas centrales de Milei, luego Viillarruel se identificó con sus relaciones familiares y expresando sus deseos de como prefiere el país a futuro

Villarruel fue quien dio inicio al primer bloque del debate. Apuntó contra el candidato de Unión por la Patria y explicó los principales pilares de las propuestas económicas de La Libertad Avanza.

OIF (1).jfif Los saludos cordiales entre, Victoria Villarruel y Agustín Rossi, al comenzar el debate fueron para solo para las cámaras

Economía y trabajo

“Todo lo que va a decir Rossi es mentira. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2021 [...] Nosotros Vamos a estabilizar la economía bajar la inflación, detener para siempre la emisión monetaria. Por eso el 19 de noviembre cuando estés por elegir tu boleta pregúntate: ¿continuidad o cambio?”. Afirmó Villarruel.

Rossi reiteró que recorrió el país con Massa se comprometemos aumentar el crecimiento del trabajo el poder adquisitivo de salarios sobre la base de actividad pública recordó la quita de ganancias y la devolution de IVA y la presentación de un nuevo plan para trabajadores nuevos.

"Rossi vive en una galaxia desconocida" afirmó a libertaria "en el presupuesto 2024 hay otro nuevo impuesto, el país que ofrecen es una simple mentira".

Rossi: “La inflación no se baja de un hondazo”

“Hay tres maneras de conseguir dólares en la argentina, dos son maneras no virtuosas como propone el candidato Javier Milei, mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. La que nosotros proponemos con Massa es una verdadera revolución exportadora. Potenciando todas las actividades económicas, el campo, el hidrocarburo la minería y con eso fortalecer las reservas del Banco Central. Podemos estabilizar el tipo de cambio, bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo del salario”, explicó el candidato.

Seguridad y defensa

El segundo eje en abordar fue Seguridad y defensa, el primero en comenzar fue el compañero de fórmula de Massa, y habló de su gestión.

“Durante mi gestión conduje el despliegue más importante después de la guerra de Malvinas que fue la Pandemia. El orgullo que me genera de casi tres años poder abierto la fábrica militar de azul, que cerró Mauricio Macri en el año 2018″.

Propuestas en materia de seguridad:

“Vamos a ir en primer lugar por la prevención A todas las ciudades de más de 50 mil habitantes le vamos a instalar los CIM, Centros Inteligentes de Monitoreo, un lugar en donde con la tecnología y todos los desarrollos tecnológicos de avanzada pueda visualizarse lo que pasa. Lo vamos a financiar desde el Estado. Más de 40 mil millones de pesos tenemos destinados”.

Villarruel apuntó contra Rossi y aseguró que durante sus años de ministro de Defensa “no hizo nada para el país”. “Hace poco lamentamos la muerte de un suboficial en San Martín de los Andes que falleció en un accidente con un vehículo que parecía de la Segunda Guerra Mundial y fue ministro de Defensa. No hizo nada para la defensa de nuestro país”.

Además, cuestionó la relación con Bolivia y el acuerdo de ese país con Irán: “Con el trato que hizo Bolivia e Irán van a entrar a los iraníes entrando en la nación, estamos indefensos. Donde se quiere a los delincuentes, presos o libres. Yo lo quiero adentro. Este señor los quiere libres y por esa razón en la pandemia liberaron presos que nunca regresaron”.

Por último, recordó que es hija de un veterano de Malvinas y explicó la propuesta de La Libertad Avanza:

“El que las hace las paga, la ley se debe respetar, y vamos a hacer un cambio de paradigma. Estamos del lado de los policías, les vamos a dar mejor equipamiento y salarios”.

"Ustedes denostaron los uniformes de los militares" dijo de ella a Rossi rechazó la postura de la Libertad Avanza sobre Malvinas.

"De Malvinas vamos a hablar cuando respeten la historia de Malvinas. Estoy enojada estas contado todo lo que sabemos que hicieron ustedes para a hacerle de Malvinas una causa nacional más que usarla”. Remarcó la libertaria.

th.jfif Frente a frente los dos candidatos a vices

Cruce por Malvinas

“Quiero hablar de Malvinas. Es importante para todos los argentinos y hay que tener una posición clara. No podés tener una canciller que diga que va a dialogar con los isleños. Ni tampoco podés tener un candidato a presidente que dice que admira a la Thatcher”, señaló Rossi.

Salud pública, Educación y Políticas Sociales

Villarruel descartó que la educación y la salud dejen de ser públicas

En el comienzo del eje temático referido a la salud, educación y políticas sociales, Villarruel explicó que en un eventual gobierno de La Libertad Avanza “la educación pública va a seguir siendo pública y la salud también”.

“Pero en la argentina la educación no educa, adoctrina y el gobierno puso de rehenes a los chicos para beneficiar a los sindicalistas. Los chicos no saben formular una oración ni ecuaciones matemáticas. En el nido kirchnerista de Santa Cruz los chicos solo tienen 60 días de clases”.

Por el lado de la salud consideró:

“Acá no cura. Es otro de los relatos, con hospitales vacíos y con pagas miserable para los médicos. No vamos a quitar el subsidio a los medicamentos. No vamos a cerrar hospitales, ni sacar las pensiones por discapacidad. Pero sí vamos a auditar los planes sociales. y darte la posibilidad de elegir las escuela y hospital que querés”, dijo la libertaria

En otro tramo del debate, el ida y vuelta se centró en la educación y salud pública. Rossi le reclamó a Villarruel que “quiera un poco a la Argentina”, y la candidata de La Libertad Avanza le retrucó que os gobernantes

“Defiende una educación y salud pública que no usan. Nunca van al Argerich ni al Posadas cuando les pasa algo, van al Otamendi. Hablan sobre algo que no usan. Muy lindo lo que me decís pero la verdad es que no lo llevas a la realidad. No son coherentes”.

Justicia derechos humanos y transparencia

En medio del intercambio en la temática sobre derechos humanos, el candidato de Unión por la Patria aseguró que “la única que trajo la discusión sobre al pasado rompiendo el pacto democrático” que tienen las fuerzas políticas fue su competidora y la acusó de no tener propuestas.

“Llevamos una gran parte del debate y no hiciste ninguna propuesta. Decile a la sociedad argentina cómo piensan hacer para bajar la inflación. No le tomes el pelo al conjunto de la población"

En respuesta, ella lo acusó de “hacer carancheo con los desaparecidos. Dejen de usar a los desaparecidos”, remarcó.

th (1).jfif Rossi esta vez más enfático avanzó en lo suyo

Memoria verdad y justicia

Al momento de hablar de Derechos Humanos, Rossi hizo un repaso sobre las políticas llevadas adelante desde el retorno a la democracia. Sin mencionar a Javier Milei, contradijo los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza y remarcó que la dictadura militar “no fue una guerra, no hubo excesos ni hubo errores”.

“La construcción de memoria verdad y justicia es una construcción colectiva. En 2003 derogamos las leyes de desobediencia debida y punto final. No, me quiero olvidad de que en 1987 se aprobó la creación del Banco Nocional de datos genéticos, indispensable de las tareas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Todavía hay 300 argentinos y los vamos a seguir buscando”, afirmó.

Los intercambios siguieron subieron de tono en la agenda 2030 y la creación de parque nacionales

Villarruel indicó:

“En La Libertad avanza no estamos con la agenda 2030. Porque si algo privilegiamos es la soberanía del estado argentino por sobre otros países. Los parques nacionales son uno de los nidos del kirchnerismo y La Cámpora para generar cargos públicos y no asegurar ni la integridad territorial ni el derecho a la propiedad”.

Villarruel preguntó sobre la red de espionaje

En la sección de preguntas y respuestas, Villarruel eligió preguntarle a Rossi sobre la red de espionaje ilegal a jueces

“Mataron a Nisman mientras eras ministro de Defensa y después en la AFI. Hace pocos días nos enteramos de la red de espías. ¿No te enteraste por cómplice o incompetente?”.

El candidato oficialista acotó

“Ninguna de las dos cosas éramos. Ejercimos la tarea que nos tocó al frente de la AFI. Esta tiene que estar dedicada a la producción de inteligencia estratégica nacional, para que quienes toman la decisiones tengan la mejor información. Ni durante la gestión de Cristina Caamaño, ni la mía, ni la de Ana Clara Alberdi se hizo inteligencia ilegal”.

Villarruel insistió:

“¿Y la vigilancia sobre jueces?”. “Lo determinará la Justicia”, aseguró Rossi y agregó: “Es hombre Zanchetta no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo nacional. Zanchetta está denunciado en la causa que investiga el magnicidio contra Cistina Kirchner porque el día antes había estado averiguando información sobre Carbone, que era el jefe de la seguridad de Cristina”.

Hamas y el Memorándum con Irán

La candidata de La Libertad Avanza tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta directa a Rossi y le consultó si considera a Hamas como una organización terrorista. Rossi contestó:

“Nuestro candidato a presidente en el debate fijó la posición, que se declare a Hamas organización terrorista. Nuestra cancillería condenó el ataque”.

Por otro lado, le preguntó sobre el polémico Memorándum con Irán, y el jefe de Gabinete explicó:

“El memorándum con Irán buscaba sentar a quienes había imputado el fiscal Nisman frente a la Justicia. Se aprobó y fue el canciller, y los ministros dimos los debates, y no se concretó”.

“Dejá de mentir”, le dijo la candidata de La Libertad Avanza. A lo que Rossi respondió:

“El único que miente es tu candidato a presidente, que dijo que Bullrich era una asesina montonera ‘ponebombas’, y que al otro día la abrazó y dijo que coincide con el 90% de sus propuestas”.

OIF.jfif Agustin Rossi comentó como veía el ánimo de la libertaria

Rossi: “Se pone enojada y un poquito violenta”

Uno los primeros momentos tensos se dio en los minutos de intercambios. Allí, Rossi consideró como una locura romper relaciones con Brasil y China y Villarruel le respondió:

“No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando se han peleado contra infinidad naciones para alinearnos con Bolivia, Cuba, Nicaragua o Venezuela, si van a hablar de las relaciones exteriores seamos sinceros”.

Rossi, planteó: “Se pone enojada y un poquito violenta, la simbiosis con Milei la penetra, tiene mucha violencia. Está molesta con lo que dije, por lo de romper relaciones diplomáticas con China y Brasil, nuestros principales socios comerciales”.

