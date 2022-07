Macri se vistió de "candidato" y Aníbal Fernández disparó

En su apoyo, Aníbal Fernández hizo hincapié en que Batakis, quien hace dos días inició una ronda de reuniones con gobernadores provinciales, "conoce mucho del tema fiscal".

Además, reconoció la labor de la ministra y reafirmó que desde que asumió a su cargo que está "haciendo un trabajo muy serio".

Batakis tiene "muchas ganas de ordenar las cuentas y cumplir con lo que se había comprometido con el Fondo Monetario, pero no dejar de cumplir con ninguna de las políticas públicas" que requiere la delicada situación social en la Argentina, dijo el ministro.

También contestó preguntas sobre versiones que indican que Martín Guzmán supuestamente habría falseado datos públicos para pasar las revisiones del Fondo Monetario Internacional: "Si las cuentas están tironeadas, lo que hay que hacer es ponerlas a tiro para resolverlo". "Los acuerdos hay que sostenerlos y cumplirlos y para eso hay que tener la garantía de que las políticas públicas son las correctas", señaló el ex senador Aníbal Fernández.

Dólar blue

En cuanto a la escalada del dólar blue, cuya cotización superó la barrera de los $300, dijo:

El mercado oficial debe estar rondando los 1.000 millones de dólares y sólo 3 millones el blue, negro o como quieran llamarlo. Es nimio El mercado oficial debe estar rondando los 1.000 millones de dólares y sólo 3 millones el blue, negro o como quieran llamarlo. Es nimio

Simplemente está siendo inyectado por algunos de los tantos que pretenden generar corridas y ventajas para ellos, no para los argentinos. No tiene ningún impacto, lo quieren hacer tener para sacarle alguna ventaja Simplemente está siendo inyectado por algunos de los tantos que pretenden generar corridas y ventajas para ellos, no para los argentinos. No tiene ningún impacto, lo quieren hacer tener para sacarle alguna ventaja

Finalmente, Aníbal Fernández opinó sobre la movilización que realizarán organizaciones sociales este miércoles y concluyó: "Todas las expresiones tienen política: algunas políticas berretas y otras muy importantes. Habrá que escuchar y ver qué dicen".

