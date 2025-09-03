Horas antes de encabezar el cierre de campaña bonaerense en Moreno, Javier Milei buscó enviar una señal de cohesión política y reunió a casi todo su gabinete en la Casa Rosada. El encuentro, que comenzó a las 9.30 en el Salón Eva Perón, sirvió para repasar la gestión ministerio por ministerio, aunque el telón de fondo estuvo marcado por las tensiones internas y el escándalo de los audios filtrados.
Antes del cierre de campaña, hubo reunión de Gabinete: Qué habló Milei con sus ministros
Javier Milei se reunió con sus ministros antes de encarar el cierre de campaña bonaerense. Dicen que al presidente se lo vio "de buen ánimo".
El Presidente estuvo acompañado por su hermana Karina Milei —que en las próximas horas iniciará una gira por Estados Unidos—, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la mayoría de los ministros.
Las ausencias se limitaron al titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de viaje en el exterior por cuestiones vinculadas a la implementación del sistema acusatorio, y al canciller Gerardo Werthein.
También participaron el secretario de Comunicación, Manuel Adorni, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, el asesor Santiago Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Bullrich y la seguridad en el cierre de campaña en PBA
Aunque el temario oficial giró en torno a la gestión, Patricia Bullrich introdujo la preocupación por la seguridad del acto de esta noche en el club Villa Ángela de Moreno.
“Está claro que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. (Axel) Kicillof no puede eludir su obligación de dar seguridad al Presidente. Nos quieren amedrentar para que no hagamos el acto”, advirtió la ministra de Seguridad.
Otro funcionario, en la misma línea, aseguró que el libertario no mostró señales de temor. “Se lo vio de buen ánimo”, transmitieron desde el entorno presidencial.
Internas a la vista
Pese a la foto de unidad, las desconfianzas dentro de La Libertad Avanza persisten. El oficialismo sostiene que detrás de la filtración de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo —y de la propia Karina Milei— hay un sistema de espionaje ilegal. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 muchos admiten la posibilidad de “fuego amigo”.
“En eso también somos distintos, no tenemos nada que esconder y las internas quedan al descubierto”, ironizó un alto funcionario consultado por el diario Clarín.
El traspié electoral en Corrientes, donde el espacio quedó relegado al cuarto lugar en la elección a gobernador, reavivó las discusiones sobre el armado nacional y la influencia de los distintos grupos internos: el de Karina Milei, el de los Menem y el de Santiago Caputo, este último con pretensiones de ampliar su rol más allá de la comunicación política. “Están invitados al acto en Moreno. Veremos si vienen”, lanzó un dirigente cercano a la secretaria General de la Presidencia.
El antecedente de agosto
La última reunión de gabinete había tenido lugar el 15 de agosto. En esa ocasión, Milei sorprendió proyectando fragmentos de la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, y elogiada por el mandatario. Esta vez, en cambio, la apuesta fue mostrarse enfocado en la gestión, mientras intenta retomar la iniciativa política en medio de un escenario atravesado por crisis internas y la campaña electoral.
