Antes del cierre de campaña, hubo reunión de Gabinete: Qué habló Milei con sus ministros

“Está claro que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. (Axel) Kicillof no puede eludir su obligación de dar seguridad al Presidente. Nos quieren amedrentar para que no hagamos el acto”, advirtió la ministra de Seguridad.

Otro funcionario, en la misma línea, aseguró que el libertario no mostró señales de temor. “Se lo vio de buen ánimo”, transmitieron desde el entorno presidencial.

Internas a la vista

Pese a la foto de unidad, las desconfianzas dentro de La Libertad Avanza persisten. El oficialismo sostiene que detrás de la filtración de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo —y de la propia Karina Milei— hay un sistema de espionaje ilegal. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 muchos admiten la posibilidad de “fuego amigo”.

“En eso también somos distintos, no tenemos nada que esconder y las internas quedan al descubierto”, ironizó un alto funcionario consultado por el diario Clarín.

El traspié electoral en Corrientes, donde el espacio quedó relegado al cuarto lugar en la elección a gobernador, reavivó las discusiones sobre el armado nacional y la influencia de los distintos grupos internos: el de Karina Milei, el de los Menem y el de Santiago Caputo, este último con pretensiones de ampliar su rol más allá de la comunicación política. “Están invitados al acto en Moreno. Veremos si vienen”, lanzó un dirigente cercano a la secretaria General de la Presidencia.

El antecedente de agosto

La última reunión de gabinete había tenido lugar el 15 de agosto. En esa ocasión, Milei sorprendió proyectando fragmentos de la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, y elogiada por el mandatario. Esta vez, en cambio, la apuesta fue mostrarse enfocado en la gestión, mientras intenta retomar la iniciativa política en medio de un escenario atravesado por crisis internas y la campaña electoral.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Todo podrido: El peronismo se da por ganador, pero la interna amenaza con arruinar el festejo

Relación rota: Misiones lleva su pelea por las pensiones por discapacidad a la Corte Suprema