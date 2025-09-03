El acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno tendrá un condimento inusual: la seguridad estará reforzada no solo por fuerzas federales, sino también por la militancia libertaria que está dispuesta a resguardar al presidente de la nación.
La militancia libertaria cuidará a Milei en Moreno: Cuántos harán de seguridad
Ante la advertencia hecha a Javier Milei sobre su seguridad en Moreno, la militancia libertaria se encargará de custodiarlo.
En total serán 500 militantes libertarios que funcionarán como guardia propia. La decisión llegó tras los incidentes en Lomas de Zamora, donde el Presidente y su hermana Karina fueron evacuados en medio de piedrazos.
“¿Piedras? Acá no va a volar nada, ni una mosca”, prometió un dirigente local a la periodista de TN, María Fernanda Alonso. El dirigente también le confirmó el operativo interno encabezado por Ramón “Nene” Vera, referente libertario de la zona y anfitrión del acto.
Militancia organizada
El despliegue se concentrará en el club Villa Ángela, en el barrio Trujui, un distrito populoso y dominado por el peronismo, donde Milei ya había cerrado campaña en 2023. Desde el martes, militantes trabajan en la organización, reforzando luminarias y montando un operativo de control de accesos. La presidenta del club, Rocío Maita, encabeza también la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza.
La pelea por el control territorial
El operativo paralelo generó malestar en el Gobierno bonaerense, que había advertido sobre las condiciones precarias del predio: calles de tierra anegadas, un solo acceso para unas 10.000 personas y falta de vías de escape.
“Es un potrero sin infraestructura adecuada”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad de Axel Kicillof.
La Policía bonaerense quedará relegada a tareas perimetrales y de tránsito. La seguridad directa de la comitiva presidencial dependerá de la Casa Militar y de fuerzas federales como la Policía Federal y la Gendarmería.
La tensión se agudizó tras las declaraciones de Machi Cabrera, referente del Frente Argentino Revolucionario, quien había lanzado una advertencia: “Mejor que no venga, porque acá no va a ser una piedra ni una botella”. Desde el oficialismo ya preparan una denuncia en su contra.
Moreno, un escenario adverso
En las elecciones de 2023, Unión por la Patria se impuso con el 57,5% de los votos en Moreno, frente al 24,5% de La Libertad Avanza. Pese a ese antecedente, el oficialismo libertario local asegura que “el 90% del club Villa Ángela es violeta” y que jugarán de local en el acto de esta noche.
Para Milei, la Primera sección electoral es clave. Sus dirigentes asumen perdida la Tercera y apuestan a compensar con buenos números en el norte del conurbano y el interior bonaerense. “El acuerdo con el PRO no nos sumó mucho, pero vamos a dar pelea”, admitió un dirigente libertario.
Milei en el conurbano
Con el lema “Kirchnerismo nunca más”, Milei intentará darle proyección nacional a un acto que se juega en terreno adverso. El Presidente buscará capitalizar su propia figura para sostener a los candidatos locales, golpeados por los últimos escándalos de audios y denuncias internas.
Ramón “Nene” Vera, además de organizador y referente político, es pastor evangélico y anticipó su deseo de abrir el acto con una oración. Será, según dicen en su entorno, “la manera de blindar” una jornada en la que el dispositivo de seguridad dependerá tanto de las fuerzas federales como de la militancia libertaria.
