La militancia libertaria cuidará a Milei en Moreno: Cuántos harán de seguridad

“Es un potrero sin infraestructura adecuada”, detallaron desde el Ministerio de Seguridad de Axel Kicillof.

La Policía bonaerense quedará relegada a tareas perimetrales y de tránsito. La seguridad directa de la comitiva presidencial dependerá de la Casa Militar y de fuerzas federales como la Policía Federal y la Gendarmería.

La tensión se agudizó tras las declaraciones de Machi Cabrera, referente del Frente Argentino Revolucionario, quien había lanzado una advertencia: “Mejor que no venga, porque acá no va a ser una piedra ni una botella”. Desde el oficialismo ya preparan una denuncia en su contra.

Moreno, un escenario adverso

En las elecciones de 2023, Unión por la Patria se impuso con el 57,5% de los votos en Moreno, frente al 24,5% de La Libertad Avanza. Pese a ese antecedente, el oficialismo libertario local asegura que “el 90% del club Villa Ángela es violeta” y que jugarán de local en el acto de esta noche.

Para Milei, la Primera sección electoral es clave. Sus dirigentes asumen perdida la Tercera y apuestan a compensar con buenos números en el norte del conurbano y el interior bonaerense. “El acuerdo con el PRO no nos sumó mucho, pero vamos a dar pelea”, admitió un dirigente libertario.

Milei en el conurbano

Con el lema “Kirchnerismo nunca más”, Milei intentará darle proyección nacional a un acto que se juega en terreno adverso. El Presidente buscará capitalizar su propia figura para sostener a los candidatos locales, golpeados por los últimos escándalos de audios y denuncias internas.

Ramón “Nene” Vera, además de organizador y referente político, es pastor evangélico y anticipó su deseo de abrir el acto con una oración. Será, según dicen en su entorno, “la manera de blindar” una jornada en la que el dispositivo de seguridad dependerá tanto de las fuerzas federales como de la militancia libertaria.

