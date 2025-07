Una diputada libertaria reflotó un viejo rumor: "Lilia tiene fotos de Milei y un banco de esperma"

“Lilia y su entorno no se bancan que haya llegado una mujer joven, capacitada, con dos títulos universitarios, sin pedirle favores, ni sexuales ni económicos, a una diputación nacional. Eso no lo toleran. Me desmerecen diciendo que tengo un jefe. Y sí, tengo un jefe: mi único jefe es Cristo”.

En la misma línea, Arrieta volvió a cargar contra Martín Menem, a quien acusó de mirar para otro lado frente a las internas del espacio libertario.

“No le importa nada de lo que pasa dentro de LLA cuando se trata de irregularidades. Obviamente, todo lo va a tapar”.

Denuncias, amenazas y un vínculo tenso

Luego de la sesión del pasado 2 de julio, Arrieta denunció a Lemoine por amenazas, y responsabilizó públicamente a Menem por cualquier agresión que pudiera sufrir en adelante. Desde entonces, mantiene un discurso crítico y constante hacia la bancada oficialista, a la que acusa de ejercer violencia política sistemática.

“Lemoine psicológicamente no está bien, y su accionar le está haciendo un daño grave a las instituciones”, aseguró, al tiempo que reiteró su denuncia sobre el clima hostil que —según dice— sufre dentro del Congreso desde que rompió con el bloque libertario.

“Me parece que, al haber estado tantos años al lado de Javier, Lilia conoce muchas intimidades y secretos. Por eso actúa con tanta impunidad”, agregó la diputada.

La versión del “banco de esperma”

La polémica sobre supuestos elementos comprometedores en poder de Lemoine no es nueva. En enero de 2024, el periodista Santiago Cúneo se había referido al tema en su programa 1+1=3, donde lanzó una teoría cargada de acusaciones personales.

“¿Por qué no le aclarás a la gente que la piba tiene guardados los óvulos que te sacó con inyecciones, para el día que tengan un hijo juntos, porque le prometiste matrimonio y le pagaste con una diputación para que no hable?”, dijo Cúneo, dirigiéndose a Milei.

Y cerró con una frase que volvió a tomar relevancia esta semana tras los dichos de Arrieta:

“Te tiene extorsionado con el banco de óvulos”.

