Penal de mujeres: Una interna se suicidó y hubo un motín

Tras el hallazgo del cuerpo se abrió una causa caratulada como "averiguación de causales de muerte", en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción 6, a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien intentará determinar con la autopsia y demás diligencias ordenadas si fue "un suicidio, una instigación al suicidio o un homicidio".

image.png

Si bien no hay indicio alguno que determine de qué se trató la muerte de Tejeda, todavía no se descarta ninguna hipótesis hasta no tener el informe de las pericias. Fuentes de Télam comentaron:

Anoche se fue a dormir y cambió sus sábanas, y que esto (la muerte) pasó durante la madrugada, aunque sus compañeras de celda ni siquiera escucharon ruidos. Anoche se fue a dormir y cambió sus sábanas, y que esto (la muerte) pasó durante la madrugada, aunque sus compañeras de celda ni siquiera escucharon ruidos.

Además, agregaron que “hubo gritos, disturbios y focos ígneos, pero no llegó a ser un motín". El Comité de la Tortura y la Policía Científica realizará la autopsia en la Asesoría Pericial platense.

------

Más noticias en Urgente24

Moneda común como bala de plata electoral 2023

Shakira hará feat con Bizarrap, explotan memes contra Piqué

BZRP ft Shakira: La canción que se llevó puesto a Piqué

Toda la carne al asador, ahora, ¿Daniel Scioli presidente?

Intención de voto y clases sociales: A quién elige cada estrato